16 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. BEDAŞ 16 Ocak elektrik kesintisi programını güncel olarak duyurdu. İstanbullu vatandaşlar kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenmek istiyor. Vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken BEDAŞ tarafından yapılan duyuruda bazı ilçelerde gün boyu arıza çalışmaları yapılacağı bildirildi. Birçok kişinin hayat kalitesini ciddi oranda düşüren bu durum ile ilgili yapılan tüm duyuruları haberimizde derledik. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE,ALTUNİZADE BAĞ,ASUDE,AYTEN,CELEBOĞLU,DÜĞMECİLER,ESMA SULTAN,KILIÇALİ,KÜME,ÇAVUŞBAĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268114)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779.,1785.,1786.,1787.,1791.,1807.,1808.,1809.,1810.,1811.,1812.,1813.,1814.,1815.,1816.,1818.,1820.,1821.,1822.,1823.,1832.,1834.,1835.,PAZAR sk / MERKEZ mah 670.,672.,675. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268145)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN,ALTINDAĞ,ATMACA,BAŞKOMUTAN,DERİN,GÖÇMEN,GÜMÜŞ,HÜRRİYET,ILGIN,KANARYA,KOLEJ,SERÇE,TURGUT ÖZAL,TURNA,ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT,BARIŞ,BEDESTEN,DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU,DOĞAN,DOĞRU,HÜRRİYET,PINAR,TANDOĞAN,TOYDEMİR,TURGUT ÖZAL,YAĞIZ,ALTINDAĞ,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268905)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAZETECİ,GAZİ EMİR,GAZİPAŞA,GECİKMEZ,GEDİK,GELENDÖRT,GEMİCİ,GENÇ,GENÇLİK,GENÇTÜRK,GEZGİN,GURBET,GÖKBAY,GÖKKUŞAĞI,GÖKNUR,GÖKSU,GÖKÇAY,GÖL,GÖLCÜK,GÖLET,GÖNEN,GÖNÜL,GÖRAL,GÖRENEK,GÖRGÜ,GÖRKEM,GÖRSEL,GÖZLEM,GÜDEN,GÜMRÜK,HAVAALANI,TAŞOCAĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296087)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587.,2594.,2596.,2597.,2598.,2599.,2602.,2603.,2605.,2606.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300604)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2488.,2491.,2492.,2493.,2494.,2495.,2496.,2497.,2499.,2500.,2501.,2502.,2503.,2504.,2505.,2506.,2806.,ATATÜRK,MİMAR SİNAN,U,V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK,MİMAR SİNAN sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300625)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300687)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KARLITEPE,MARTIKUŞU,RAHMET,TAFLANLI,ÇUKURTARLA,ÇUKURTARLA ALTI,ŞAHİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304048)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 735.,ESENLER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304070)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 157.,MERCAN,PASİNLER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304063)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN ,ESKİ EDİRNE ASFALTI,MADEN,MENDERES,MÜŞERREF ,SEYMEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302021)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah AKŞEMSETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302022)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ,ERDEM,SANCAK,YAPRAK,ZAFER,ÇANAKKALE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304047)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SAKIZ,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,YONCA,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302103)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304246)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,HANIMELİ,KARACAOVA,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304363)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES,FUŞTAN,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA,DOĞANBEY,ORTA SELVİ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304368)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.MERCAN,1.İKİZLER,1805. ÇIKMAZ,BALTACI,BAĞLAR,SAKIZ,ÇAĞRI sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304392)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR,AKTAŞ,ALDAMGA,AZAK,BİLEZİKÇİ,DEMET,DEĞİRMEN,KAYTANCI RASİM,KAZASKADIN,KURTULUŞ,MARSIK,MEKKARECİ,PERVAZ,PEŞKİR AĞASI,SARRAF MÜMİN,TUZCU MURAT,YİĞİTBAŞI sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ,KURTULUŞ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303593)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR,AKTAŞ,ALDAMGA,BAYSUNGUR,DEĞİRMEN,KAYTANCI RASİM,KURTULUŞ MASLAĞI,MEKKARECİ,PERVAZ,SAKSAĞAN,SARRAF MÜMİN,YİĞİTBAŞI sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303594)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ETFAL HASTANESİ,HALASKARGAZİ,KÜÇÜK BAHÇE,OPERATÖR RAİFBEY,SAMANYOLU,TAYYARECİ CEMAL sk / MEŞRUTİYET mah SAMANYOLU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303595)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003.,1005.,1008.,1022.,1026.,1027.,1029.,1030.,1031.,1032.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305094)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CÖMERTTÜRK,SOKULLU,İNCESU,ÇATALCA,DOĞUHAN,DÜZYOL,İLKADIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305152)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAHVECİ,SANCAK,SEVGİ,SÖYLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305250)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA,FİDAN,KISMET,KIZILCIK MAHMUT,LİMON,TAN,ZEYTİNLİK,ÇİĞDEM,ÖZGÜR,ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU,KEKİK,KIR,KISMET,LATİ LOKUM,MERT,UĞUR,VİŞNE,ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305262)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU,BADİ,BATANAY,BATURAY,BOZKURT,BİTKİ,CEM SULTAN,DEĞİRMENCİ,EMNİYET,ERİŞ,GÖRGÜ,GÜVERCİN,KALE,KISIKLI,NERGİS,PEHLİVAN,RENK,YENİÇERİ,YEŞİL KIBRIS,YOLAÇAR,ÇELEBİ MEHMET,ÇİMEN,ÖRNEK,ÖTÜGEN,ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK,ŞENER sk / SULTAN SELİM mah BADEM,BANU,BATANAY,BATURAY,BAYRAM,BESTE,BORA,BOYLU,DUMAN,FAZIL,HANZADE,KILIÇKAYA,NERGİS,TUNA,ŞEHİT KARAKUŞLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305263)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306604)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306620)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah EMİN,GEDİZ,GÜLÜMSER,KUĞU,MABET ÇIKMAZI,TUĞRUL,ZİRAAT sk / ZEKERİYAKÖY mah MANOLYA*- sk 09:00-16:20 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306471)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah MEHTER,SÜVARİ,TOPÇU BİRLİĞİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306568)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DR. HASAN AKGÜN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581.,3026.,3040.,3078.,3080.,3082.,3084.,HADIMKÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303321)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI,BERHUDAR,BERİL,CELAL İLALDI,DİNÇER,DİYAR,EGENUR,EKBER,EKER,EKREM ÇIKMAZI,ELA,ELMAS,ELÇİ,EMANET ÇIKMAZI,ERCAN ÇIKMAZI,ERCİHAN ÇIKMAZI,ERDAL,ERDİNÇ ÇIKMAZI,ERENGÜL,ERTÜRK ÇIKMAZI,ERYAMAN ÇIKMAZI,ERYILMAZ ÇIKMAZI,ERYİĞİT ÇIKMAZI,ERİK,ESAS ÇIKMAZI,FENER,GÜLİSTAN,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,NAZLIHAN,ÇAKIL YOLU,ÇATALCA,ÇAVUŞ,ÖZGÜ,ÜSTÜN,ÜZEYİR COŞKUN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303484)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN,AHMET TANER KIŞLALI,ANAFARTALAR,ANDAÇ,ANDELİP,ARGIT,DEMİRYOLU,GAZİ EVRENOS,HAREKET ORDUSU,KULÜP,SAADETLİ,SALİHİYE,SAİT FAİK ABASIYANIK,SERBESTİ,YAKUTÇU,YEŞİLKÖY İSTANBUL,ZÜMRÜT sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308198)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101.,1102.,1103.,1105.,1108.,FEVZİ ÇAKMAK,İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74.,75.,78.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,89.,90.,91.,92.,SELİMİYE,İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 39.,40. sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308216)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN,AKDİL,BEHRA,BOLLUCA,CEMİLE,DERVİŞ,GÖKTEPE,GÖLBAŞI,GÜLFEM,GÜLPERİ,GÜLSEVER,KOCA YUSUF,MAVİGÖL,METEHAN,NAKIŞ,NAZENDE,NURSEDA,ORHANİYE,PEHLİVANKÖY,PINARLI,SARAY BOSNA,SEMPATİK,TOMRUKÇU,VEDAT,YEKPARE,YERLİ,YILDIZBOSTANI,YİĞİTALP,ZEYNEL,ZİYADE,İSKİLİP sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk / MAVİGÖL mah ADATEPE,AKŞİT,ATALAY,KUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309539)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872.,873.,874.,875. ÇIKMAZ,876.,876/1.,877.,878.,879.,MEHMET AKİF İNAN sk / HAVAALANI mah FERMAN,FORMA,FORUM,FOTO,FUNDA,FUZULİ,FİŞEK,GÜLBAHÇE,GÜLDÜRÜ,GÜLEÇ,GÜLYÜZÜ,GÜLÇİMEN,MEHMET AKİF İNAN,TAŞOCAĞI sk 13:10-15:10 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309591)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE,İLGİ,İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF,ASMA,ASU,CAMİ,CEVHER,GÜLHATMİ,KARACAOĞLAN,KÜRE,PEHLİVAN,SAHİLYOLU,ÇİÇEK,İNÖNÜ,ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM,ALPEREN,CAMİ,CİVA,DEMİRCİ,ESEN,ETHEM AĞA,FIRIN,GÖRGÜ,MALİK AĞA,MÜMİN AĞA,PAZAR,SAHİLYOLU,TAHİR AĞA,TÜMSEK,YAŞAR,ZARİF,ÜNLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309721)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah BÜYÜK AYAZMA,SERA,SERDAR sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309723)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004.,1006.,1008.,1010.,1011.,1012.,1013.,1014.,1031.,1034.,1035.,1036.,1037.,1039.,1040.,1041.,1042.,1043.,1044.,1045.,1046.,1047.,1048.,1049.,1050.,1051.,1052.,1053.,1056.,1057.,1058.,1059.,1060.,1061.,990.,991.,992.,MEHMET AKİF sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309409)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2157.,2160.,2161.,2162.,2163.,2164.,2165.,2166.,2167.,2168.,2170.,2180.,2190.,BARBAROS,KIŞLA,VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 566.,BARBAROS sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309404)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ,AYÇİÇEK,BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL,GÜLÇİÇEK,NARÇİÇEK,TEKİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309722)

- MERKEZEFENDİ mah G/64. sk - sabri obanik sk civarı 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308508)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1640.,1641.,1642.,1643.,1644.,1648.,OSMANOĞLU,ŞEHİT NEDİM DEMİR sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309805)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk 10:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309837)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FİDAN,MERİÇ 1,ORMAN,TUNA 1,ÇORUH sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309706)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BİLGİLİ,ELİF,GÜLÇİÇEĞİ,ÖZER,ŞEBNEM sk / VALİ KONAĞI CAD / ŞENLİKKÖY mah SELVİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308504)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET,FİDAN,NERGİS,YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309865)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah ADAK,AKSU,AKYILDIZ,AŞİRET,BALKAN,BAYKAN,BAYRAK,CENDERE,DEMİRAY,ENGİN,ERDOĞAN,GÜLER,GÜLYALI,KÖŞE,MİTHATPAŞA,SANAYİ,TALATPAŞA,TAŞKIRAN,TİMUR,YAHYA KEMAL,YAVUZ,ÇAYIRALAN,ÇEKME,ÖZ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308253)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ,BEYCEĞİZ,BEYŞEHİR,EBER,EĞRİDİR ,FİDE,GEZEGEN,GÖKSU,GÜLLÜK,KARASU,KIZILIRMAK ,MANYAS,SAPANCA,SUNGURBEY,SUSURLUK ,TUZLA ,UZUNGÖL ,YARIMCA,YEDİGÖL ,İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE ,BAHARİYE,CENAP ,EGE ,HAZAR ,IŞIKLAR İSTANBUL ,KASİDE ,KUZEY ,YEŞİL VADİ,ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT ,DEREBOYU ,GÖKKUŞAĞI,KADIRGA ,KIRÇİÇEK,MERMER ,İHSANİYE İSTANBUL sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309462)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE,OYA,SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK,AVNİ DİLLİGİL,BÜYÜKDERE,EREN 1,OYA,SALİH TOZAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309594)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV,BENEK,GAZİ ENGİN AYDOĞDU,GÜMÜŞHANE,IŞIL,KÖZ,LALE,MÜJDE,SÜMBÜL 1,YONCALI,ÇİĞDEM,İNÖNÜ,ŞENGÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309740)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309779)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA,FAZIL KAFTANOĞLU,ÇAMLIKLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309693)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYUCADDESİ1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.ORKİDE,1.ZAFER,1.ÇİĞDEM,ABAY,AYÇİÇEK,GÜZİN,PEMBEGÜL,ZEYNEBİYE,ÖZGÜNDÜZ sk 12:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2309587)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk 20:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2308596)

