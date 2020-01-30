BEDAŞ duyurdu: Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Ocak 2020 elektrik kesintisi programı!

Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programı vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren '' 30 Ocak elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Elektik hayatımızda yokluğunu hissettiğimiz zorunlu bir ihtiyacımızdır. Kesinti yaşandığı durumda işlerimiz aksar. BEDAŞ güncel elektrik kesintisi programını duyurmaya devam ediyor. Peki 30 Ocak 2020 Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi saatleri

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ üzerinden yapılan açıklamada birçok ilçe ve mahallelerde bulunan elektrik şebekelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları kesintilere yol açtığı açıklandı. İşte, 30 Ocak elektrik kesintisi programı



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / MEHTERÇEŞME mah 1942., 1943., 1944., 1945., 1953., 2068. sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1477., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324983)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325837)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 212.,AVRASYA,HÜRRİYET,İHTİŞAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323765)

- İSTANBUL ESENYURT ilce OSMANGAZİ MH 3125, 3134 SK 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325769)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325835)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, GÖKTÜRK, GÜLPERİ, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MUHTAR, ORHANİYE, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜREYYAPAŞA, TERİM, VEDAT, YÜCETEPE, ŞİİR sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, AŞURE, BORA, CEYDA, DAĞDELEN, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MEDENİYET, MODERN, PEKER, SAADET, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324772)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah HACI BEKTAŞ VELİ sk / SULTANİYE mah 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 349., 541., 602., 606., 610., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 627., 628., 629., 630., 632., 633., 634., 635., 637., 638., 639., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 656., 657., 658., 659., 705., 706., 707., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU sk / SÜLEYMANİYE mah HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 604., 606., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 690., 699., 700., 701., 702., 703., 708., 709., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325905)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU, BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, SADRİ ALIŞIK, TEL, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ, AYHAN IŞIK, AĞA KÜLHANI, FAİK PAŞA, GAZETECİ EROL DERNEK, GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI, KOCAAĞA, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324950)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KULOĞLU mah TURNACI BAŞI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, SELVİLER, TANBURİ ALİ EFENDİ sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, OKUL YOLU, PELİT ÇIKMAZI, TEKERLER, ZELİHA KÖKÇINAR, ÇAMLITEPE SİTE YOLU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324872)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, BÜYÜK BAYRAM, KÜÇÜK BAYRAM, SOLAKZADE, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM, İSTİKLAL sk / ŞEHİT MUHTAR mah SÜSLÜ SAKSI sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324951)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ALAYBEYİ sk / TÜRKALİ mah BEHÇET NECATİGİL, BOZCAKEŞKÜL, DAVUT EFENDİ, DİZİ, GAZİ REFİK, HAREMAĞASI, IHLAMURDERE, MEDDAH İSMET, MISIRLI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, NÜZHETİYE KARAKOLU, UZUNCAOVA, YAVERAĞA, YENİYOL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324955)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CİBİNLİK, HASRET, KABALAK, KARABAŞ, KÖYARDI, KİLERCİBAŞI, MÜTEVELLİ İBRAHİM, NAR, PALANGA, POSTACI, SALKIM, SARIBAL, SARIBAL ARKASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324957)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325873)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326107)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325072)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞARASI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BORNOVA, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, GERMENCİK, KARAMAN, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, SELÇUK, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÖZLEMLİ, İNŞİRAH sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324987)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ATİYE, AYNUR, AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, EZEL, GELİN, KAĞITHANE, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ŞEVKETPAŞA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326052)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / NENEHATUN mah CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, PİRSULTAN, RAHMAN, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325083)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah NALBANT, EKİN, GARİP, GİRDAP, MEŞRUTİYET, MİS, SARI TURNA, SEMAH, TRAKYA, ÖZCAN sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326073)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, DRAMA, GEZEGEN, GEZER, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / KARAMANDERE mah MÜMİN ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325013)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH CAMİİ, AĞAÇKAKAN, BENLİ İSMAİL, DERVİŞ MEHMET, ESKİ FISTIKLI, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, KADIN NİNE, KOÇDİBEK, KÜÇÜK EFENDİ, MERDİVENLİ ÇEŞME, SAATÇİ ÇIKMAZI, SAKA, İDARE ÇIKMAZI, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk / YEDİKULE mah YEDİKULE BUCAKBAŞI, YEDİKULE İSTASYONU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325865)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah HAYRİYEHANIM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ MEDRESESİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, KEPENEKÇİ YOKUŞU, KIBLE ÇEŞME, KIBLE ÇEŞME ÇIKMAZI, MURATEFENDİ, MUTASARRIF, ODUN KAPISI YOKUŞU, YÜKSEKLER sk / SARIDEMİR mah KANTARCILAR, KANTARCILAR ARALIĞI, KIBLE ÇEŞME, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325863)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk / YEDİKULE mah EĞRİDUT, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI MANAV, MIZIKA, SAMANCI ODALARI, SAMANCI ODALARI ARALIĞI, TABAKÇI, TAHTA TULUMBA, TAYYARECİ RIDVAN, İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İKİYÜZLÜ ÇEŞME ÇIKMAZI, İMRAHOR İLYASBEY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325857)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah MEKTEP sk / SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ESKİ SARAYÖNÜ, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, MEKTEP 1., İDARE ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI PİRİ, HACI PİRİ ARALIĞI, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI, KÜÇÜK EFENDİ, SARMAŞIKLI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325861)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ARİFE, ESER, GÜL, OSMANGAZİ, SAFA sk / MERKEZ mah MEKTEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326767)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326786)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, DEMİRAY, DİLBER, FATİH, GÜLNAME, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, KIBRIS, MİS, MİSAFİR, SERENGÜL, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER, ŞEREFLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/5. sk 09:00-11:10 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325641)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HURİ, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UĞUR MUMCU, YAZMALI, YELPAZE, YULAF, YUNUS NADİ, ZİYARET, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, DRAMA, DUTDİBİ, GÖKÇEKENT, HAYDAR ALİYEV, KATRANLI, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, SERHAT, YALIKÖY, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325684)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, DİNÇ, EVİM, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326952)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 107., 108., 110., 125., 170., 171., 172., 206., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326953)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ÖZ GÜL sk 09:19-16:19 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326932)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, BULUT AĞACI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TARABYA BAYIRI, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TUNÇ KÖPRÜ, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk 09:16-16:16 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326927)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, CEM, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÖMÜR TEPE sk 09:21-16:21 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326939)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KAVAKLI mah 1 KASIM, 5006., 600., AKİK, ALAN, ALTINOVA, BAHŞENDE, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DEYMER ÇIKMAZI, DURUSU, DİRHEM, DİYAR, EDEBİYAT, FULYA, GEMLİK, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLDESTE ÇIKMAZI, GÜLEÇ, GÜLNUR, GÜZEL, HAZAR, KALITIM, KARASU, KAVAKLI, KIBLE, KURTBAY, MARİFET, MEVLÜT, MOTİF, MÜGE, MİNE, NURHAK, PEHLİVAN, PELİT ÇIKMAZI, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, SELANİK, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ, VAKAR, YAPIT ÇIKMAZI, YAZAR, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YEMİN, YENİCİ MEHMET, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk / HÜRRİYET mah BEYKOZ cad KAVAKLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325695)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 2.ÇİMEN, 3.PINAR, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DİSPANSER, FINDIK, FIRIN, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, IŞIK, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KUBİLAY, NEYZEN, PAPATYA, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, ŞAHİN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325754)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325719)

- İSTANBUL, KAĞITHANE ilce, YEŞİLCE MAH. BURGAZ SOKAK, GÜMÜŞ SOKAK, BERRİN SOKAK, TOPALOĞLU SOKAK,SULTAN SELİM CAD. 12:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326968)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAL, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327061)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KAMER, KELEBEK, KONUT, KORKUT, KUTSAL, KÜLTÜR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OTAĞ, TURAN, YARIŞÇI, ŞENLER, ŞEREFLİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327348)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, ARALIK, MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, SOĞANLI, YAVUZ SELİM, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İNCİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327360)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce UĞUR MUMCU mah 2276., 2339., 2340., 2345., 2347., 2350., 2352., 2354., N, ORHAN GAZİ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325486)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ALTAN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325485)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, BEYDER, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, NURSEMA, İPEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327384)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZATI, KASIRGA, ŞELALE sk , EBRU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2328246)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DENİZ, FIRIN ARKASI, FİLİZ, LALE 1, OKUL ARKASI, SUSAM, YENİ YOL, ÇINAR 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327388)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, TAÇ, ZERTOP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2328315)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ÜÇLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326702)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BAĞ, CEMİYET, MORLALE sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MEVLANA, YEŞİL YUVA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325560)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1102., 1104., 1105., 1106., 1108., 1109., 1110., 1115., 1116., 1117., 1119., 1120., 1121., FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326705)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325726)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325724)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1036. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325716)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2, BOSTAN 2, BURGAZ, DERİN, GÜNGÖRMÜŞLER, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, ZENGİN 1 sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329754)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1021., 1022., 1023., 1052., 1055., 2047., 2048., 2088., AHMET ZİYLAN, BEKİR, GENÇTÜRK, HALASKARGAZİ, MEHMET AKİF ERSOY, İZZET GÜRÇAY sk 10:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329756)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK sk / MAHMUTBEY mah 2552., 2559., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT MAHMUT sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327344)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327341)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2649., ORDU sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327345)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / HÜRRİYET mah 2203., ADNAN KAHVECİ, AKBABA, BÜLBÜL, EBABİL, GAZİ, KANARYA, LEYLEK, PELİKAN, SAKARCA, SAZLIK, SIĞIRCIK, YELKOVAN, ÖRDEK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah GAZİ sk / İSTİKLAL mah 2629., 2659., 2665., 2668., 5.ŞİİR, 574., 575., ALTIN, ATA, BAKIR, CUMHURİYET, GAZİ, GÖKNAR, GÜMÜŞ, HAZAR, LÜLE, MERCAN, MEVLANA, MEŞRUTİYET, PERA, PLATİN, SANAT, TÜRKMEN, İSTİKLAL sk / ŞEHİTLER mah AKÇAAĞAÇ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330812)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU, LİSE, YILDIRAY ÇINAR, ŞAFAK, ŞİMŞEK sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BORNOVA, CEM SULTAN, GÜVERCİN, HARUN REŞİT, LALAPAŞA, OĞUZHAN, SAKA, SERÇE, YENİÇERİ, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET sk / SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SİLAHTAROĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329981)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330860)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah ., 1431., 1432., sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330091)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 302., MODABAĞ 1, MODABAĞ A, YEŞİLYOL G sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330901)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2035., 2051., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2063., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2085., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 679., 680., 681., 698., 699., 700., 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 705., 714., 721., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329886)