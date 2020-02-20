BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintisi programı listesi: 20 Şubat Perşembe elektrikler hangi ilçelerde yok, ne zaman gelecek?

BEDAŞ tarafından İstanbul ilçelerinde yaşanması planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detayları içeren liste, resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Paylaşılan listeye göre pek çok ilçede bugün elektrik kesintisi gerçekleşecek. Paylaşılan programda kesintinin söz konusu olduğu ilçenin yanı sıra sebebi ve saat aralığı bilgisi de yer alıyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi var? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Şubat Perşembe İstanbul planlı elektrik kesintisi programı ile ilgili detaylar…

20 ŞUBAT BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 532., 536., 537., 538., 548., 548/1., 555., 556., 557., 562., 564., 565., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329944)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-770, G-800, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-852, G-854, G-855, G-858, G-864, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-912, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353337)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SAİT KÖKNAR, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah ASAF BAŞPINAR, NECİP OKANER, RAMİ KIŞLA, TOPÇU ÇEŞMESİ, TOPÇULAR KARAKOL, UZAKÇİFTLİK , ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk 00:02-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354644)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., 1136., BÜLBÜL, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk / KEMER mah 903., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 924/1., 925., 926., 926/1., 946., BÜLBÜL, KEMER, ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352095)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BASMACI, DİLEK, ERSOY, MERT, REYHAN, ZAFER, İYİBAŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah ÇİĞDEM sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353341)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358781)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN, OKUL YOLU, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN, LEYLAK, OKUL YOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358779)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 841. sk / NİNE HATUN mah 154., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 174., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355855)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2137., 2138., 2140., 2141., BARBAROS, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 601. ÇIKMAZ, 602., 603., 604., BARBAROS, GAZİ, KARADENİZ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355869)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GEREDE, GEZİ, GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKÇEN, GÜRSU, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk / TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 413., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355856)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, GÜNDÜZ, GÜNER, HALİM, HARUN, HATIRA, KARADENİZ, NURİ PAŞA, İMREN sk / İSTİNYE mah KAR ÇİÇEĞİ, NAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, İDEAL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358827)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah PUSULA sk / İSTİNYE mah ASIM BABA ÇIKMAZI, BALYEMEZ ÇIKMAZI, DOKTOR HİLMİ ALANTAR, DOKTOR NURETTİN CANKAT, DOKTOR NİHAT REŞİT, HAVUZLU BOSTAN, KAYIKÇI HÜSNÜ, MAHMUT ÇAVUŞ, MEZARLIK ÜSTÜ, RESSAM HİKMET ONAT, ÇAPARİ, İSMAİL GALİP ERCAN, İSTİNYE, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358828)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BOSTANCI VELİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357831)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1110. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2255. sk / İSMETPAŞA mah 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 153., GAZİ MUSTAFA KEMAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355981)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, ERENGÜL, FİRUZ, GÜLAĞACI, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, HİCAZ, ILGIT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESİL, NURBANU, PENDİK, SAHUR, SARNIÇ, SARP, SEZİN, TAKVA, TERTİP, YAĞIZALP, YURDANUR, ZAFERTEPE, İKRAM, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357929)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, ALEYNA, BAHŞENDE, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, EVİN, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, ILGIT, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YENİBAHÇE, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, YİĞİTLER, ZAFERTEPE, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEMSİ, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah ERGÜL, ERSEN, LİLA, MASUM, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER, İREM sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, DUATEPE, EMİN, ERSAN, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, LOKMAN, MECİDİYE, MOSTAR, PERİ, REDİF, RIFAT, SELMA, SEMAZEN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357930)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1130., 1131., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357771)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKÇAM, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, EBABİL, KEMAL SUNAL, MARMARA, PIRILTI, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, İBİBİK ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk // 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2356538)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BEYREK, GÜZELCE ALİPAŞA , KARANFİL DALI ÇIKMAZI, TAHİR, YUNUS, ZEMBİL ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358864)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / PTT EVLERİ mah ASİ NEHRİ, ATLAS, AYHAN ARARAT, BAHÇEKÖY, BERKANT, BONCUK, BİLMİŞ ÇIKMAZI, HOŞDERE ÇIKMAZI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, LALECİ, MANOLYA ÇİÇEĞİ, PTT EVLERİ CAMİ, PTT PARK, YAVUZ SELİM, ZÜBEYDE HANIM OKULU, ÖZBÜLBÜL, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357931)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358924)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1385., 1386., 1389. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357990)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ADLİYE, AKDAMAR, ASLAN, BAYKAL, BOZKURT, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, GÜNEY, HARUN ÇORBACIOĞLU, HÜMAYUN, KARATAŞLAR, KAVAL, KUBBE, KÖKSAL, KÜRDAN, MORA, RAMİ, RİTİM, SULTAN SELİM, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TINAZTEPE, TİMUR, ÇAMPARK, İSTEMİHAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357892)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, CENGİZHAN, HACIBEY ÇIKMAZI, HALAT, HALİMBEY ÇIKMAZI, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, MODERN, MİLLET BAHÇE, PERVANE, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358616)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360071)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, ELMALI, MANAVGAT, SERİK sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358668)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce ZAFER MH. UYSAL SOKAK 11:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358690)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ASKER, ATÖLYE, AYAZMA, BAYRAK, BESİM, BETÜL, BEY, BEŞİR ÇIKMAZI, ELBASAN, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLAY ÇIKMAZI, GÜLBERK ÇIKMAZI, GÜLBEYAZ ÇIKMAZI, GÜLCAN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, GÜLHANE, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, KADIKÖY, KARADAYI, KOOPERATİF, KÜTÜPHANE, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, SELANİK, SEYFİ DEMİRSOY, SOĞUKÇEŞME, TÜRKAN ÇIKMAZI, TÜRKER, YAR ÇIKMAZI, İNCEĞİZ, İNCİRLİ, ŞELALE sk / KALFA mah HOŞNUT ÇIKMAZI sk / OKLALI mah ÖZELLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360152)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, DİVANYOLU, HOCA RÜSTEM, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, ÇATALÇEŞME sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, TÜRBEDAR sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357867)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, KRAL, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / KARABURUN mah MEYDAN , TERKOS-KARABURUN sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , DENİZ, DERYA, DURUSU-YENİKÖY, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, KANARYA, KARAAĞAÇ, KAYA, KAYIN, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İŞLER, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360814)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, BELDA, FUNDA 2, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, LODOS, MURATBEY, NAMIK KEMAL, PINAR 1, SELEN 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZGÜÇ, ÖZIŞIK, ÜLKE, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSMETPAŞA 1, İSTİKLAL 1 sk / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk / ULUS mah İSMETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360289)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360288)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360282)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI sk / SOĞANLI mah AZİZLER, CAHİT SITKI TARANCI, GÜR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAYA 2, KIBRIS, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAYLA DEMET, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLAR 1, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361211)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2362041)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah DERNEK sk / TELSİZLER mah ALAZ, ATICI, BEŞİK, CANAN, CEYLİN, CİHANNUR, DUTLUK, EKMEKÇİ, HORA, KEMER HATUN, TALATPAŞA, ULU, ÖZDENİZ, İKİZLER sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK, EYALET, YENİÇAĞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361233)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2362035)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360202)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2606., 2607., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MALKOÇOĞLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 80., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360203)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 632., 641., 642., 643., 644., 646., 648. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360117)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk / ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk / KARADOLAP mah KONFOR sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk / HÜRRİYET mah 299. sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE sk / SARIGÖL mah CEPHANELİK sk / YENİ MAHALLE mah 504. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2133., 2144., 2145., 2146., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / ESENTEPE mah 2392. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 160/1., 161., 162., 169., 170., 171., 174., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 186., 187., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU, ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., 2277., 2278., 2285., 2286., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2309., 2312., 2313., 2314., 2315., 2316., 2317., 2318., 2322., 2323., 2324., 2325., ATATÜRK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, I, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk 00:10-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360151)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358727)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363849)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, AYAZMA, DOĞUKAN, FERDAĞ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363521)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AKTARMA, AYAN, AYVANSARAY, AĞAÇLI ÇEŞME, BALAT KAPISI, BEKAR ODALARI, DEMİRCİ HASAN, DURİYE, EBE, ESKİ KASAPLAR, ESNAF LONCASI,

EĞRİKAPI FIRINI, FERRUH KAHYA, HACI ARİF EFENDİ, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HOCA ÇAKIR, KAHKAHA, KALE ÇIKMAZI, KAMIŞ, KASAPLAR, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, KÜLHAN 1., LAVANTA, LEBLEBİCİLER, MAHKEMEALTI, MOLLA ŞAKİR, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MÜRSELPAŞA, PAZARCIK, PÜSKÜLLÜ, SEBİL, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, VEZİR KAHYA, YATAĞAN HAMAMI, ÇAVUŞ HAMAMI, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI, ŞAMDANCIBAŞI, ŞEHİT MÜMTAZ sk / BALAT mah AKGÜL, ALAY, ATGEÇMEZ, AYAN, CERRAH KERİM, DAMGACI, DUHANCI, DİNDAŞ, FENER KÜLHANI, FİRKETECİ, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KAZANCI SELİM, KIRIK TULUMBA, KÖROĞLU, KİREMİT, MERDİVENLİ MEKTEP, RIFAT EFENDİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SÜTLAÇ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ ÇIKMAZI, USTURUMCA, VODİNA, ÇIRAK, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİMEN, ÇİÇEKLİ BOSTAN, ŞAİR NİYAZİ sk 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363451)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363542)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., 2392., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360891)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk 50 sk. 51 sk. 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360892)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., GÜLAY, GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, KARACAN, OSMANLI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363951)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 329. sk / MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 3.BARIŞ, SAKA sk 10:00-13:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363967)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAKAY, BOSTANCI, BOYRAZ, BURÇAK, BİLLUR, MELİK, ZAFER sk / ŞİRİNTEPE mah ZAFER, ŞAHANE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363762)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363999)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah KARAKOL, PAZAR, İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364009)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, TAYYARE MEYDANI, İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364014)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, GENERAL KANİ ELİTEZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, PAZAR, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, TEYYARECİ SADIK, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk / 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363998)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, HASIR, KAKTÜS, KIZILÇAM, KORU, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364774)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, TEYYARECİ FETHİ, YANIK SES, YENİ FIRIN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364012)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364016)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah FLORYA, KIRSERDAR, MEKTEP sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364018)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN sk 16:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364019)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363522)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363535)