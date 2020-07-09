İstanbul'da güncel ve planlı elektrik kesintisi listesi 9 Temmuz! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 9 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 TEMMUZ 2020

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549494)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANDIZ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, İLKE sk / TAŞOLUK mah SELÇUKLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551755)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545496)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547854)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547118)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550603)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552883)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1653., 1654., MASLAK, VELİOĞLU sk / FATİH mah 1872., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2282., 2293., 2295., 2296., 2299., 2300., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552868)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk 00:30-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550557)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550587)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BILDIRCIN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552180)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552298)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547211)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550756)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURHAN, BURMA, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551449)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., 833., 834. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549703)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 812., 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547141)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, G-1, G-104, G-105, G-106, G-107, G-109, G-110, G-111, G-112, G-20, G-202, G-21, G-22, G-23, G-24, G-40, G-411, G-448, G-97, G-98, GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 441., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547853)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2201., YEŞİLDİREK, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah BAĞLAN, YUNUS EMRE sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, METİN, SERAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547100)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 285., 338., 378., 390., 392., 394., AVNİ ANIL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548609)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, PALABIYIK, PAŞA BABA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522934)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ORTAKAZAZLAR sk / DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKBOĞA sk / HOBYAR mah POSTANEYANI sk / HOCA GIYASETTİN mah TAVANLI ÇEŞME sk / KARAGÜMRÜK mah HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇORAPSIZ KADI ASKER sk / KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, ZİNDANDELEN sk / SARAÇ İSHAK mah ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / SARIDEMİR mah KUTUCU sk / İSKENDERPAŞA mah TOPRAK sk / ŞEHREMİNİ mah VEZİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548890)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 298., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549571)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552736)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah HORHOR, POSTA sk / GÜVEN mah ERGUVAN, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, MENDERES, OKUL, SARMAŞIK, İNÖNÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549649)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL sk / HAZNEDAR mah ADNAN MENDERES, BAHÇE, BAĞCILAR, BİRLİK, EGE, ERGENE, KINALI, MERİÇ, ORDU, PANAYIR, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, SÖNMEZ, YILDIZ, İLKYUVA, ŞAFAK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549660)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DİLEK, ÇAVDAR, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549715)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, ÇAVDAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549716)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, EKİM, VATAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552950)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / İNÖNÜ mah ALAGEYİK, AYHAN, BEYAZEL, ERLER, SEDA, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545686)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk / İNÖNÜ mah BEYAZEL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549754)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549757)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah GÜVERCİN, MAVİKUŞ, PİLİÇ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550917)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549647)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., ADA DOĞANI, AMBER ÇİÇEĞİ, TAFLAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548865)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE, FIRINCI, GÜZEL KÖŞKLER, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KAMBER, KORUCU, KUMSUYU ÖZGÜR, KÖYBAŞI, KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI, SALKIM KÜPE, SAİT HALİM PAŞA, SEMENDER, SERMET, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN, YENİKÖY YAĞHANESİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548866)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548776)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548778)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah KURU DERE, MERSİN BALIĞI, İNCEKUM sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550558)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, BULANCAK, CAHİT ARF, EKBER, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖLYAKA, GÜLDEREN, GÜVENEL ÇIKMAZI, GÜÇLÜKONAK, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, SULUSARAY, SİVEREK, TOPRAKBASTI, TOPÇAM, TÜZÜN ÇIKMAZI, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ZAĞNOSPAŞA, ÇANAKKALE, ÖZALP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547095)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP cad 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550328)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, MAÇKA sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546438)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, MAÇKA sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546437)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549697)

- İSTANBULSULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2144., 2145., 2146. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549567)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ZAKİRBAŞI sk / TELSİZ mah 313., 80., 81., 82/1., 82/2., 84/1., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550586)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 84/1., 85., 85/2., 91., 94. sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550576)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 314., 315., 72., 72/2., 72/5., 72/6., 77., 77/1., 78., 80., 80. CAMİİ, 80/2., 80/3., 81., 83., 83/1., 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 84/5., 85., 85/2., 86., 86/1., 87., 88., 88/3., 89., 90., 91., 92., 92/1., 93., 94., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ORKİDE sk / ÇIRPICI mah MODABAĞ 4 sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550578)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550575)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 72., 72/2., 72/3., 80/1., 83., 84. sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550585)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 82/1., 82/2., 84/1. sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550579)

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AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI 9 TEMMUZ

ATAŞEHİR

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SARI MİMOZA

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇİĞDEM

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 50

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 59

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 65

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KUŞDİLİ

13:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SERAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: EGELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: GÜLDİKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YOSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RESSAM AYKUT ÜNKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞEHİT KAMİL BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DİLEKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÖRNEK

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SİTELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞEHİT KAMİL BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BİTKİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SERAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: PLAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DİLEKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YENİMAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞURLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SEDİR

PENDİK

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MİSAKI MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURFANDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: USKUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİSAKI MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇALI

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRİZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KASIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUVVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖPRÜCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇIVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEHİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ECEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİSAKI MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RUMELİ HİSARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FIRAT NEHRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜLDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GEDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇELTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HABER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YÜREKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LOKMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SOSYAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ERENTEPE

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MAHMUT BAYRAM

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL SANATLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇIVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MALİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİHRİ HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAÇ

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YILDIZ ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İLKBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUTKU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAFIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEHİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ELMACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BÜRYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: PAZAR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MEŞELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TATLICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: İLKBAHAR

ŞİLE

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYVALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEŞE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TARÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERDİNÇ ÇIKMAZI

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM

16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MUHARREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NADİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EŞREFBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLSEREN

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PETROL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KADİSİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TARIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GEDİK

TUZLA

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: UHUD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: EFLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: BALLICA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SİPER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FORMULA

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NARİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BİROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ECLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ESİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞEREF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KIYMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖLBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HARE

ÜMRANİYE

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜNASİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KARSLIGİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: OLCAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MAZHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÜNALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BUSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÖKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BİNGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ZİYAPAŞA

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: DİLEKTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: İLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KEMERDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BİNGÖL

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: DOST

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇALIŞKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÖKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜBRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KEMERDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ARAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇORBACIYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YAZICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAZIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ULUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BAĞDAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BALCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PAMUKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: FİRDEVS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YEŞİLHİSAR

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ULUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DUA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: LİDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: İHRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESENKÖŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜNAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GEZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: OVA ÇIKMAZI

ÜSKÜDAR

13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OTOPARK ARKASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜYÜK HAMAM

13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPICI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ESKİ MAHKEME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TEPSİ FIRINI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: GÜLFEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE MEKTEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AHMET ÇELEBİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZEFENDİ MEKTEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HUYLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÜSKÜDAR MAHKEME ARKASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: UNCULAR

14:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN

16:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZUNYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MADEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PİRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BASRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MATBAA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYVACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MORSÜMBÜL

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜNIŞIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: EGEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜZİDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERZİNCANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKİNCİ DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ŞİFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.