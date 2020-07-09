İstanbul'da güncel ve planlı elektrik kesintisi listesi 9 Temmuz! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 9 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549494)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANDIZ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, İLKE sk / TAŞOLUK mah SELÇUKLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551755)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545496)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547854)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-858 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 3031., ALKOP, UĞUR MUMCU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547118)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550603)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552883)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1653., 1654., MASLAK, VELİOĞLU sk / FATİH mah 1872., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2282., 2293., 2295., 2296., 2299., 2300., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552868)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk 00:30-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550557)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550587)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BILDIRCIN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552180)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552298)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547211)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550756)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BEYLİK ÇIKMAZI, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURHAN, BURMA, BURÇİN, BUSE, BUĞRA ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2551449)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., 833., 834. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549703)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 812., 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547141)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, G-1, G-104, G-105, G-106, G-107, G-109, G-110, G-111, G-112, G-20, G-202, G-21, G-22, G-23, G-24, G-40, G-411, G-448, G-97, G-98, GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 441., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547853)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2201., YEŞİLDİREK, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah BAĞLAN, YUNUS EMRE sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, METİN, SERAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547100)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 285., 338., 378., 390., 392., 394., AVNİ ANIL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548609)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, PALABIYIK, PAŞA BABA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522934)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ORTAKAZAZLAR sk / DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKBOĞA sk / HOBYAR mah POSTANEYANI sk / HOCA GIYASETTİN mah TAVANLI ÇEŞME sk / KARAGÜMRÜK mah HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇORAPSIZ KADI ASKER sk / KATİP KASIM mah ARAP MEHMET, ZİNDANDELEN sk / SARAÇ İSHAK mah ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / SARIDEMİR mah KUTUCU sk / İSKENDERPAŞA mah TOPRAK sk / ŞEHREMİNİ mah VEZİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548890)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 298., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549571)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552736)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah HORHOR, POSTA sk / GÜVEN mah ERGUVAN, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, MENDERES, OKUL, SARMAŞIK, İNÖNÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549649)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah OKUL sk / HAZNEDAR mah ADNAN MENDERES, BAHÇE, BAĞCILAR, BİRLİK, EGE, ERGENE, KINALI, MERİÇ, ORDU, PANAYIR, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, SÖNMEZ, YILDIZ, İLKYUVA, ŞAFAK sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549660)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DİLEK, ÇAVDAR, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549715)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, ÇAVDAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549716)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, EKİM, VATAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552950)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / İNÖNÜ mah ALAGEYİK, AYHAN, BEYAZEL, ERLER, SEDA, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2545686)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk / İNÖNÜ mah BEYAZEL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549754)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549757)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah GÜVERCİN, MAVİKUŞ, PİLİÇ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550917)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549647)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., ADA DOĞANI, AMBER ÇİÇEĞİ, TAFLAN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548865)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE, FIRINCI, GÜZEL KÖŞKLER, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KAMBER, KORUCU, KUMSUYU ÖZGÜR, KÖYBAŞI, KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI, SALKIM KÜPE, SAİT HALİM PAŞA, SEMENDER, SERMET, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN, YENİKÖY YAĞHANESİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548866)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548776)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215. sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548778)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah KURU DERE, MERSİN BALIĞI, İNCEKUM sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550558)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, BULANCAK, CAHİT ARF, EKBER, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖLYAKA, GÜLDEREN, GÜVENEL ÇIKMAZI, GÜÇLÜKONAK, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, SULUSARAY, SİVEREK, TOPRAKBASTI, TOPÇAM, TÜZÜN ÇIKMAZI, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ZAĞNOSPAŞA, ÇANAKKALE, ÖZALP sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2547095)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP cad 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550328)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, MAÇKA sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546438)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, MAÇKA sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546437)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98., 99. sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549697)
- İSTANBULSULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2133., 2144., 2145., 2146. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2549567)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ZAKİRBAŞI sk / TELSİZ mah 313., 80., 81., 82/1., 82/2., 84/1., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550586)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 84/1., 85., 85/2., 91., 94. sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550576)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 314., 315., 72., 72/2., 72/5., 72/6., 77., 77/1., 78., 80., 80. CAMİİ, 80/2., 80/3., 81., 83., 83/1., 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 84/5., 85., 85/2., 86., 86/1., 87., 88., 88/3., 89., 90., 91., 92., 92/1., 93., 94., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ORKİDE sk / ÇIRPICI mah MODABAĞ 4 sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550578)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550575)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 72., 72/2., 72/3., 80/1., 83., 84. sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550585)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 82/1., 82/2., 84/1. sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2550579)
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13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SARI MİMOZA
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇİĞDEM
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FESLEĞEN
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 57
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 59
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 65
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI
KADIKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KUŞDİLİ
13:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SERAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: EGELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: GÜLDİKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YOSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: RESSAM AYKUT ÜNKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞEHİT KAMİL BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DİLEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÖRNEK
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SİTELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ŞEHİT KAMİL BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BİTKİ
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SERAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: PLAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: DİLEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: YENİMAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: UĞURLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SEDİR
PENDİK
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURFANDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: USKUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇALI
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRİZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUVVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖPRÜCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇIVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEHİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ECEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RUMELİ HİSARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FIRAT NEHRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜLDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇELTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HABER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YÜREKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LOKMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SOSYAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ERENTEPE
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MAHMUT BAYRAM
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL SANATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇIVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MALİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİHRİ HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAÇ
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YILDIZ ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İLKBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUTKU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAFIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEHİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ELMACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BÜRYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: AKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: PAZAR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MEŞELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: TATLICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: İLKBAHAR
ŞİLE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYVALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEŞE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TARÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ERDİNÇ ÇIKMAZI
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM
16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MUHARREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NADİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EŞREFBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLSEREN
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PETROL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KADİSİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TARIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GEDİK
TUZLA
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: UHUD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: EFLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: BALLICA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SİPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FORMULA
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NARİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BİROL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ECLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ESİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KISMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞEREF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KIYMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖLBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HARE
ÜMRANİYE
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜNASİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KARSLIGİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: OLCAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MAZHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÜNALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BUSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÖKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BİNGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ZİYAPAŞA
13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: DİLEKTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KEMERDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HACI LEYLA BİNGÖL
09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: DOST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÖKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜBRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KEMERDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ARAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ÇORBACIYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YAZICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAZIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ULUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BAĞDAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: BALCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PAMUKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: FİRDEVS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YEŞİLHİSAR
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ULUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DUA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: LİDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: İHRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESENKÖŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: EDAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜNAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TARİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GEZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: OVA ÇIKMAZI
ÜSKÜDAR
13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OTOPARK ARKASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜYÜK HAMAM
13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: KAPICI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ESKİ MAHKEME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: TEPSİ FIRINI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: GÜLFEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AHMET ÇELEBİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZ MAHMUT EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AÇIK TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: AZİZEFENDİ MEKTEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HUYLU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÜSKÜDAR MAHKEME ARKASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: UNCULAR
14:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN
16:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: UZUNYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MADEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PİRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BASRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MATBAA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYVACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GAZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MORSÜMBÜL
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜNIŞIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: EGEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜZİDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERZİNCANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKİNCİ DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ŞİFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.