İstanbul güncel ve planlı elektrik kesintisi programı 17 Temmuz! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 17 Temmuz 2020 Cuma günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 17 Temmuz İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, CANSU, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, YİĞİTOĞLU, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk 04:30-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554914)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ZEYNEP, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, ALTINYAYLA, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BAKİNAZ, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BENDE, BİLGİNUR, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERDENER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÖKSEL, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, HÜMA, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KIZILCA, KOZLUK, KUVVETLİ, MELEK, MEMLEKET, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, İTİ 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554899)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, ALTINORDU, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUHARA, BUYRUK, CEMSULTAN, DAĞHAN, DEDE EFENDİ, DEMİRKAYA, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKBEN, GÖKOVA, GÜLBADEM, GÜLDESTE, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KIYMETLİ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, LOZAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, ORHAN, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARIÇAM, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, UFUKHAN, YAŞAR KEMAL, YENİBAHÇE, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU, ŞULE sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, KÖRFEZ, NİHAN, TEVHİD, ZEYNEP sk / YUNUS EMRE mah ANI, NECİP FAZIL, ŞİRİNDERE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 01:20-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554910)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ZEYNEP, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, ALTINYAYLA, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BAKİNAZ, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BENDE, BİLGİNUR, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERDENER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÖKSEL, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, HÜMA, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KIZILCA, KOZLUK, KUVVETLİ, MELEK, MEMLEKET, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, İTİ 06:30-07:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554921)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah HARDAL, KENAN, RIZA BEY, SIHHAT, TANYELİ, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÜNSİYET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563551)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BESTEKAR sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563535)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk / HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk / ÖMERLİ mah GÜLLÜCE, UÇURTMA sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564096)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, FİDAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556860)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, ATAMAN, BALIKÇI, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, FERAH ÇIKMAZI, FİSKE, GEMİ, GÖNÜL, GÜLDEN, ITIR, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KÖŞK, NASİP, RANA, RIHTIM, SEVGİ, SIRMA, TURNA, YOSUN, ZAFER, ÇUKUR, İSKELE, İSTEK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2564098)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2066., 2067. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543385)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 21. sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563105)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk / KİRAZLI mah 1191. sk 14:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563106)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1139., 1140., 1144., 1147., ZÜBEYDE HANIM sk / YENİMAHALLE mah 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563596)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HACI ARİFBEY, HAFIZ BURHAN, ITRİ, YALÇIN KOREŞ sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562827)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MAHMUTBEY sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, AŞIK VEYSEL, DEDE EFENDİ, NEYZEN TEVFİK, SANAYİ SİTESİ, YALÇIN KOREŞ sk 02:30-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562828)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, GÜNEŞLİ YOLU, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, TANYELİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562829)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., NİL, YILDIRIM 1, İNCESU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563957)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 23., 58., 60., MOHAÇ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563496)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEYAZ ZAMBAK, MEVLANA, MİMAR SİNAN, YENİ UFUK, YENİYOL, ÖRNEK TEPE sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558693)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AKASYA 3, ALTIYOL, AYDIN 1, BAHAR 4, BARAJ, BAYIR 1, BURÇAK 2, BÜLBÜL 6, CENDERE, CEVİZ 1, DUMAN, ERBAP, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, GÜNEY 2, GÜNEŞ 5, KARANFİL 1, OKULLU, PALMİYE 3, PELİT 1, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, SAĞLIK 2, ZAMBAK 6, ZARİF 1, ÇATALCA YOLU, ÇİÇEK 5 sk. 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562714)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-42, G-45, G-46, G-47, G-50, G-55, G-56, G-57, G-59, OZANLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556905)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 263., 264., 266., 267., 268., 269., 270., 285., 338., 343., 375., 376., 377., 378., 385., 390., 392., 394., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 374. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557036)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk / / İNCİRTEPE mah OKURLAR sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557035)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557604)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1590. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557607)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 1560., 1592., 3016., 3017. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557578)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3114. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk / TURGUT ÖZAL mah 68. sk 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557577)
- ESENYURT ilce MERKEZ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BADEL, BELEN, DAMLA, ENDER, HAMİDİYE, IRMAK, NEHİR, YUNUS EMRE, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR, ÖZÜM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563329)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ/ İSTİKLAL mah 2678., 5.ŞİİR, AKİK, ALTIN, BAKIR, CENNET, GAMZE, GÖKSU, GÜMÜŞ, HAZAR, KUMRU, LÜLE, MERCAN, MEŞRUTİYET, PERA, PLATİN, SANAT, SERAP, TILSIM, TÜRKMEN, YAKUT, ZÜMRÜT, ŞİİR sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562752)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL, İRFANİYE sk / TAYA HATUN mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, BEKİRDEDE ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, SANDALYECİLER, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558944)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÖZGÜR sk / YENİDOĞAN mah ARMAĞAN, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KARANFİL, KÖŞEGEN, TARLA, ÇAKIR sk / YILDIZTABYA mah AKGÜN, BERCESTE, BEYZA, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558748)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558742)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, SARDUNYA, ULUS, YETKİN, YOLCU, ŞEBBOY sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560374)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZ, KIŞLA, KİRAZLI, MEHMETÇİK, MERA, SARDUNYA, YOLCU, YÖNETİCİ, İMECE, ŞEBBOY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560369)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah HORHOR, POSTA sk / GÜVEN mah ERGUVAN, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, MENDERES, OKUL, SARMAŞIK, İNÖNÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563512)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, MERİÇ, İLKYUVA sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563128)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, DİLARA, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, METİN, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İĞDE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560376)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINBAŞAK, BÜLBÜL, CEFAKAR, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, DENİZCİ, EFENDİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, MURAT, SIRMALI, SOYLU, TURNA, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇEKİMSER, ÇETİN, ÇIĞIR, ÇİĞDEM, ÜZÜMBAĞI, ŞADIRVAN sk / SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BULUT, BUYRUK, BUĞU, KAĞITHANE BARBAROS, ÖZVERİ sk / TELSİZLER mah BENEK sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560378)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah AYBEY, GÜLHATMİ, MAÇKA, RİDANİYE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563554)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKYAYLA, ALTAY, GÜLER, GÜLYALI, TALATPAŞA, YAZAR sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563570)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, KARABATAK, İNCİR KUŞU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558019)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., 331., 332. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558829)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558084)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558080)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557078)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN, ERDEM, ESERCİ, GİRNE, KAPLICALAR, POLİGON, SEVİM, SEZGİN, YENİGÜN, ÇAKMAK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557068)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER, ORMANADA sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557081)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDEMİR, BURÇİN sk 09:09-16:09 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556220)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKÇAKAVAK, DENİZBANK SİTESİ, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, KAŞIKOTU, KONGRE, MURADIM, PAŞASUYU, TUNCAY ARTUN, YEŞİLIRMAK, ŞEREF sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563234)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563236)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ŞAL ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563237)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, SEYMEN, TÜRKBEYİ, ŞAHİN sk / DUATEPE mah KURTULUŞ sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, KURTULUŞ, ŞAHİN sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ, SEYMEN sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546480)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1390., 1391., 1392., 1392/2., 1393/2., 1395., 1425. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2562833)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, BEŞKARDEŞLER 1, BEŞKARDEŞLER 2, BEŞKARDEŞLER 3, BEŞKARDEŞLER 4, HACI REŞİT BEY, KENNEDY sk / YENİDOĞAN mah 242., 41/1., 45., 45/1., 45/3., 45/4., 45/6., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk 00:01-02:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557611)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 53., 54/1., 55., 55/5., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk 03:30-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557618)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/C, 65/D, 67., BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/2., 27/3., 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A, 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/4., 56/5., 56/6., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/11., 57/12., 57/13., 57/20., 57/21., 57/4., 57/5., 57/6., 57/7., 57/A, 74/3., AHMET KAMBUR, BEKİR SUBAŞI, ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk 00:01-02:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557617)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, HACI REŞİT BEY sk / YENİDOĞAN mah 242., 41/1., 45., 45/1., 45/3., 45/4., 45/6., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk 03:30-05:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557614)
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- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / YEŞİLTEPE mah 55., 55/4., 56/2., 56/2A, BEKİR SUBAŞI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2563698)
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ÇEKMEKÖY
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KADIKÖY
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MALTEPE
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PENDİK
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