6 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi listesi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 6 Ağustos 2020 Perşembe günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 6 Ağustos İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, RASİM AĞA, SUR, TERKOS 02:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583195)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585584)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, HAYRETTİN, TERAKKİ, ZEMİN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585552)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk / ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, BURÇHAN, HADIMKÖY-İSTANBUL, HATIRA, MISIR, PALANDÖKEN, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585578)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ASRİ, ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, KADER, KILIÇ, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MUTLU, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, SUBOYU, UYGAR, YELPAZE, ZABİT, ÇIKMAZ, ÇİÇEK, İSKECE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582322)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, ZAKKUM, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ŞEN, ŞUMNU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582328)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584136)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, ÇETİN sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584138)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584135)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584137)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 998. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543426)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582724)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582809)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, HANIMELİ 1, HERCAİ, KANA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, LEYLAK, MAHMUT ARDIÇ, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE 2, SÜMBÜL 1, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, YAPRAK, YONCA, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ŞEBBOY sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586245)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk / VİŞNEZADE mah ÇATLAKÇEŞME sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583803)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-TÜRKALİ mah IHLAMURDERE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583804)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ŞEHİT MEHMET sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583801)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah HAREMAĞASI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583802)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, PIRLANTA, SANCAM, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584082)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 411., 412., BALİNA, DAR YOL, MANDIRA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583231)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015. sk / FATİH mah 855., 866., 867., 869., 877., 878., 884., 885., 886., 887., 930., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1007., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1015., 1018., 1019., 1020., 1022., 1037., PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÜÇEVLER mah 887., 888., 889., 890., 893., 899., 903., 904., 905., 906., 908., 909., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583839)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 884., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 936., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 948., 949., 950., 952., 954., 958., BAHÇE YOLU, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS, URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 946., 953., BAHÇE YOLU, DOĞAN ARASLI, PAZARYOLU, URFALILAR sk / 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583838)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585596)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584416)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah AÇELYA, BELEDİYE, HACI AHMET, IŞILDAR, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584419)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ALİPAŞA HAMAMI, ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BAKKAL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, BEYCEĞİZ FIRINI, BEYCEĞİZ MESCİDİ, BİLGİÇLER, CEMÂLİ, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ALTAY, FEVZİPAŞA, GÖZLEMCİ ÇIKMAZI, HALLAÇ MEHMET, HASAN FEHMİPAŞA, HATTAT RAKIM, KARADUT, KARAKOL, KARAKUYU, KESKİN DEDE ÇIKMAZI, KOKULU BAHAR, KOVACI CAMİİ, KUTUCU TAHİR, KÜÇÜK ÇIKMAZI, KİMYAGER, LODOS, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, MEYMENET, MÜEZZİN BİLAL, NİNNİ, NİŞANCA, NİŞANCA ARALIĞI ÇIKMAZI, SARAYAĞASI, TAVUKÇU ABDULLAH, TEKİNER, YENİYOL ÇIKMAZI, ÂRİF EFENDİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI, ÇERÇİ TEVFİK, ÇULHALAR sk / BALAT mah ABDİ SUBAŞI, ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ, AKÇİN, BEYCEĞİZ KUYUSU, BÂKİ DEDE, CAFER SUBAŞI CAMİİ, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, CEBECİBAŞI MESCİDİ, CÂBİ ALİ, DARÜŞŞAFAKA, FENER KİREÇHANE, FETHİYE, KARADAVUT, KOLTUKÇU, LOKMACI DEDE, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, MERCİMEK, MERDİVENLİ MEKTEP, MESNEVİHANE, MÜRSELPAŞA, MİSMARCI, MİSMARCI YOKUŞU, RENDECİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SOĞUK TULUMBA, SULTAN SELİM, SULTAN SELİM ÇIKMAZI, TAVUKÇU ABDULLAH, TELCİ, VODİNA, YALDIZCI, YILDIRIM, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk / DERVİŞ ALİ mah ATİK ALİPAŞA CAMİİ ARALIĞI, HATTAT RAKIM, KARAKOL sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, PERENDEBAZ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDİ SUBAŞI, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, HALİT EFENDİ ÇIKMAZI, MİSMARCI, SOĞUK TULUMBA, YILDIRIM, İNCEBEL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582356)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.EVREN, 1.KÖKNAR, 1.ÜLKÜ, 1221., 3.ŞİRİN, DUT, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, HANCI, HEKİM, NEŞE, TUNA, ÇINARLIÇEŞME, İDRİS PAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567897)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1247., 222., GÜVERCİN ÇIKMAZI sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585541)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1247., 222., GÜVERCİN ÇIKMAZI sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585538)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BALTALİMANI HİSAR, BALTALİMANI ÇAYIR, GAMZE, GÜLYOLU, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, SAKIP SABANCI, TAŞLIBAYIR, TEMİZ ÇIKMAZI, YETKİN, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / EMİRGAN mah ADALET, ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, AKTAR ABDİ, ARDIÇ, ASLANBAŞ, BAYAN, BOSTANLI, BOYACI ÇEŞME, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, BOZTEPE, DESTAN ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , FIRIN, FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GENÇ ÇIKMAZI, GÖKSU ÇIKMAZI, GÖRGÜ, HAKKAK YÜMNİ, HANEDAN ÇIKMAZI, HAYDAR RIFAT, HEKİM ATA, HURŞİT EFENDİ, KANLIKAVAK DERESİ, KANTAŞI, KARANFİL, KOZA, KOZLU, MARANGOZHANE, MORMENEKŞE, MÜHENDİSLER, MİRGÜN, NECİP PAŞA, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI, POSTA YOLU ARKASI, SAKIP SABANCI, SEZAİBEY, TAN, TOROS ÇIKMAZI, YAVER SELAHATTİN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YILDIRIM, YUNUS AĞA, ZARİF, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR, ÇAĞLA, ŞİRİN sk / FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, BİLGİ, CÖMERT, DEĞER BİLİR, MERKEZ CAMİİ, MERT, ÇİÇEK KİRAZI sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKSU, AKÇAKAVAK, AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BALLI ÇIKMAZI, BAYAN, BAYRAM, BEYAZ GÜL, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BOSTANCI, BOYACI ÇEŞME, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, DAĞ LALESİ, DENİZBANK SİTESİ, DEĞİRMENTEPE AYHAN, DEĞİRMENTEPE AYKAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, EMİRGAN, EMİRGAN KORU, ESENGÜL, GÜNDÜZ SEFASI , GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, GÜRSEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, HASAN TAHSİN, HATMİ ÇİÇEĞİ, H 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585490)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE, CENDERE sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585491)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk / PTT EVLERİ mah ATLAS, BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, BEYAZ SÜMBÜL, FINDIK, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, KESTANELİK, KIRMIZIGÜL, MANOLYA ÇİÇEĞİ, MESİRE, MEŞELİ, YAVUZ SELİM, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585492)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584333)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584066)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1393., 1394., 1395., 1396., 1397., 1397/2., 1398., 1425., ADEM YAVUZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584319)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1389., 1390., 1425., GAZİ CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584320)
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