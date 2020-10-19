19 Ekim 2020 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 19 Ekim 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programı açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 19 Ekim İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 EKİM 2020

AVCILAR

NO: 2721294

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ARICI, ATMACA, DOĞAN, G-30, ILICA, KIR, KUMRU, LEYLEK, OKUL YOLU, OVA, PINARBAŞI, VADİ, YAREN, YAYLA sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737919

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, ATAKAN, AV ÇIKMAZI, BOZDAĞ, CİVA, DARILMAZ, DUYGU, DÜZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GEDİZ, KARGACI, KÜÇÜK, MEŞRUTİYET, SEFER, TALATPAŞA, TUNCAY, VALİDE, ÇUHACI, İNKILAP, ŞÜKRAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 2730949

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2730951

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 19/10/2020 04:00:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2730475

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1797., 1798., 1800., 1807. sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2732996

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1265., 1266., 1268., 1269., 1277., 1279., 1286., 1325., 1326., 1327., 1328., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736911

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1342., 1343. sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 2734957

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734927

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736489

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2721297

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, EVLİYA ÇELEBİ, GAZİ YAŞARGİL, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 2736438

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 15., 5., 6., YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736439

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736443

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇALIKUŞU sk / KOCATEPE mah 18., 22., 26., 32., 33., 35., 36., 50. YIL, 55., CİCOZ YOLU, KOCATEPE, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/10/2020 04:00:00 - 19/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736440

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AVASKÖY YOLU sk / YILDIRIM mah ACI ÇEŞME, AKGÜN, ARDA, AVASKÖY YOLU, BARBAROS, CAMİ, GENÇ OSMAN, GÜMÜŞ, HAVAİ, NAZAR, ORTANCA, ÇAM, ŞEHİT KAMİL BALKAN, ŞEHİT ONUR KOÇ sk bölgelerinde 19/10/2020 04:00:00 - 19/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 2724934

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KUŞTEPE, OSMANLI, YÜKSEL, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 19/10/2020 12:30:00 - 19/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738000

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 19/10/2020 14:00:00 - 19/10/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 2730260

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah OKMEYDANI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, KOCAMANSUR, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, İSKETE sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 2724931

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 19/10/2020 08:30:00 - 19/10/2020 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737091

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk bölgelerinde 19/10/2020 09:15:00 - 19/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah BAĞLAR 2, CENGİZ TOPEL, DİLEK, HARMAN, KANARYA, KOMANDO, MEHTAP, NASRETTİN HOCA, ORDU, ORTATEPE, SALKIM, UMUTREİS, YAHYA ÇAVUŞ, ZÜMRÜT, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÜZÜM, İZMİR, ŞERBET sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 2734828

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÖRENCİK mah GALİP, ÖRENCİK sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2733977

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2733949

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, EGEMENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KAHYA, KALEM ÇIKMAZI, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, SERAMİK, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 2721020

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1523., 1530., 1543., 1547., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1562., 1564., 1618. sk bölgelerinde 19/10/2020 08:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734723

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-23 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 395. sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737997

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 19/10/2020 09:30:00 - 19/10/2020 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736984

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1408., 1409., 1410., 1411. sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2721021

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 466., 467., 471., 472., 473., 474., HACI BEKTAŞ VELİ sk / SULTANİYE mah 602., 610., 614., 615., 616., 617., 635., 638., 639., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 654., 656., 705., 706., 707., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 2734124

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk bölgelerinde 19/10/2020 00:05:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734125

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 19/10/2020 03:00:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737097

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 2.ERGUVAN, DAVUTPAŞA, KORU, SELANİK, ÇİÇEK sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 2733939

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / BALABANAĞA mah sk / BALAT mah sk / BEYAZIT mah sk / DEMİRTAŞ mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HACI KADIN mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KALENDERHANE mah sk / KEMALPAŞA mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MERCAN mah sk / MESİHPAŞA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SURURİ mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAHTAKALE mah sk / TAYA HATUN mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 19/10/2020 02:30:00 - 19/10/2020 02:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2733943

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / KATİP KASIM mah ZİNDANDELEN sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY sk bölgelerinde 19/10/2020 13:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 2734914

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, KANARYA, MARMARA, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2732910

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KARLITEPE sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 2734359

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 18/10/2020 23:00:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2736934

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / TOZKOPARAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 19/10/2020 13:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 2734196

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAHİ, DONANMA, YASİN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, FAZIL KAFTANOĞLU, MENDERES, SAKARYA, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2738102

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah BOĞAZKESEN, GÜNYAMAÇ, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HOŞSADA, MESUDİYE, ÜÇOKLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 2729363

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 2.TUNÇ, ALA, HAKAN, PLEVNE, SAKİN sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2729372

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, ARİFBEY, PEHLİVAN, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2729373

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.NEŞE, 1.ŞANLI, 4.ŞİRİN, BOYABAT, HAKAN, MASLAK ÇEŞME, MURADİYE, SEVİMLİ sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2728315

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.MUTLU, HAKAN, HELVACI, PLEVNE, SALKIM, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737085

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.ARIKUŞU sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734972

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 7.ŞİRİN, DİLEK, SALI PAZARI sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2737086

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MENEKŞE, KARDELEN sk bölgelerinde 19/10/2020 14:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 2734209

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BAYRAKTAR, ENGİN, PINARBAŞI, YAPRAK, ŞENLİK sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 2734138

İSTANBUL/ SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734113

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah DÜZLÜK, ŞAHİN 2 sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 2734199

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 2736441

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2810., 2811., 2812. sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2734105

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 19/10/2020 15:00:00 - 19/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN

08:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

KARTAL

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSMAİLDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ORHANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NARİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KOÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YÖRÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CEYDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EYLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BÜLENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DALYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KALYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NESLİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELODİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İNCİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: APAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAKDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HALİL RIZA ULUTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMDİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DENİZ FENERİ

MALTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAĞMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLAM ÇIKMAZI

PENDİK

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABAEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜNGÜ

ŞİLE

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKTUĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇALIŞKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇİLİNGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUKURÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUBUKÇULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÖZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÜMÜŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PEKER

SULTANBEYLİ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALPER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAMLIKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ETFAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALTAY

TUZLA

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YANKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERVANE

ÜMRANİYE

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÖZGERAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇINARDİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ

ÜSKÜDAR

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: KOMŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BERBEROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BEHLÜL ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: HAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE HAMAMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MEYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: TENEKECİ MUSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÇEKİRDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE HAMAMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: LİMONCU ŞAKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAKUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAPRAKLI ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BABANAKKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KANCABAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: DELİKOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TENEKECİ MUSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAHÇESARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ

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EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.