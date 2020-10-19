19 Ekim 2020 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi listesi... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 19 Ekim 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programı açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 19 Ekim İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...
AVCILAR
NO: 2721294
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ARICI, ATMACA, DOĞAN, G-30, ILICA, KIR, KUMRU, LEYLEK, OKUL YOLU, OVA, PINARBAŞI, VADİ, YAREN, YAYLA sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736323
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2737919
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, ATAKAN, AV ÇIKMAZI, BOZDAĞ, CİVA, DARILMAZ, DUYGU, DÜZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GEDİZ, KARGACI, KÜÇÜK, MEŞRUTİYET, SEFER, TALATPAŞA, TUNCAY, VALİDE, ÇUHACI, İNKILAP, ŞÜKRAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 2730949
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2730951
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 19/10/2020 04:00:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2730475
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1797., 1798., 1800., 1807. sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2732996
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1265., 1266., 1268., 1269., 1277., 1279., 1286., 1325., 1326., 1327., 1328., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736911
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1342., 1343. sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 2734957
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2734927
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736489
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2721297
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, EVLİYA ÇELEBİ, GAZİ YAŞARGİL, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 2736438
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 15., 5., 6., YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736439
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/10/2020 00:01:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736443
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇALIKUŞU sk / KOCATEPE mah 18., 22., 26., 32., 33., 35., 36., 50. YIL, 55., CİCOZ YOLU, KOCATEPE, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/10/2020 04:00:00 - 19/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736440
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AVASKÖY YOLU sk / YILDIRIM mah ACI ÇEŞME, AKGÜN, ARDA, AVASKÖY YOLU, BARBAROS, CAMİ, GENÇ OSMAN, GÜMÜŞ, HAVAİ, NAZAR, ORTANCA, ÇAM, ŞEHİT KAMİL BALKAN, ŞEHİT ONUR KOÇ sk bölgelerinde 19/10/2020 04:00:00 - 19/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 2724934
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KUŞTEPE, OSMANLI, YÜKSEL, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 19/10/2020 12:30:00 - 19/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2738000
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 19/10/2020 14:00:00 - 19/10/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 2730260
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah OKMEYDANI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, KOCAMANSUR, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, İSKETE sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 2724931
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 19/10/2020 08:30:00 - 19/10/2020 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2737091
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk bölgelerinde 19/10/2020 09:15:00 - 19/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736319
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah BAĞLAR 2, CENGİZ TOPEL, DİLEK, HARMAN, KANARYA, KOMANDO, MEHTAP, NASRETTİN HOCA, ORDU, ORTATEPE, SALKIM, UMUTREİS, YAHYA ÇAVUŞ, ZÜMRÜT, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÜZÜM, İZMİR, ŞERBET sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 2734828
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÖRENCİK mah GALİP, ÖRENCİK sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2733977
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2733949
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, EGEMENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KAHYA, KALEM ÇIKMAZI, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, SERAMİK, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 2721020
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1523., 1530., 1543., 1547., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1562., 1564., 1618. sk bölgelerinde 19/10/2020 08:00:00 - 19/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2734723
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-23 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 395. sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2737997
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 19/10/2020 09:30:00 - 19/10/2020 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736984
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1408., 1409., 1410., 1411. sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2721021
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456., 466., 467., 471., 472., 473., 474., HACI BEKTAŞ VELİ sk / SULTANİYE mah 602., 610., 614., 615., 616., 617., 635., 638., 639., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., 654., 656., 705., 706., 707., AŞIK ŞENLİK, BALIK YOLU sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 2734124
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk bölgelerinde 19/10/2020 00:05:00 - 19/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2734125
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 19/10/2020 03:00:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2737097
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 2.ERGUVAN, DAVUTPAŞA, KORU, SELANİK, ÇİÇEK sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 2733939
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / BALABANAĞA mah sk / BALAT mah sk / BEYAZIT mah sk / DEMİRTAŞ mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HACI KADIN mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KALENDERHANE mah sk / KEMALPAŞA mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MERCAN mah sk / MESİHPAŞA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SURURİ mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAHTAKALE mah sk / TAYA HATUN mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 19/10/2020 02:30:00 - 19/10/2020 02:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2733943
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / KATİP KASIM mah ZİNDANDELEN sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY sk bölgelerinde 19/10/2020 13:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 2734914
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, KANARYA, MARMARA, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2732910
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KARLITEPE sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 2734359
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 18/10/2020 23:00:00 - 19/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2736934
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / TOZKOPARAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 19/10/2020 13:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 2734196
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAHİ, DONANMA, YASİN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, FAZIL KAFTANOĞLU, MENDERES, SAKARYA, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2738102
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah BOĞAZKESEN, GÜNYAMAÇ, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HOŞSADA, MESUDİYE, ÜÇOKLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 2729363
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 2.TUNÇ, ALA, HAKAN, PLEVNE, SAKİN sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2729372
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, ARİFBEY, PEHLİVAN, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2729373
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.NEŞE, 1.ŞANLI, 4.ŞİRİN, BOYABAT, HAKAN, MASLAK ÇEŞME, MURADİYE, SEVİMLİ sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2728315
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.MUTLU, HAKAN, HELVACI, PLEVNE, SALKIM, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2737085
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.ARIKUŞU sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2734972
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 7.ŞİRİN, DİLEK, SALI PAZARI sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2737086
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MENEKŞE, KARDELEN sk bölgelerinde 19/10/2020 14:00:00 - 19/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 2734209
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BAYRAKTAR, ENGİN, PINARBAŞI, YAPRAK, ŞENLİK sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 2734138
İSTANBUL/ SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2734113
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah DÜZLÜK, ŞAHİN 2 sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/10/2020 09:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 2734199
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk bölgelerinde 19/10/2020 12:00:00 - 19/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 2736441
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2810., 2811., 2812. sk bölgelerinde 19/10/2020 10:00:00 - 19/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2734105
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 19/10/2020 15:00:00 - 19/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ATAŞEHİR
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN
08:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
KARTAL
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSMAİLDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ORHANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHARİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: NARİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BESTEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KOÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YÖRÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: CEYDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BİLLUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: EYLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BÜLENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DALYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KALYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NESLİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MELODİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İNCİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: APAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TAKDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HALİL RIZA ULUTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMDİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇELTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DENİZ FENERİ
MALTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAĞMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLAM ÇIKMAZI
PENDİK
09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABAEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ŞENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SÜNGÜ
ŞİLE
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: EFES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AKTUĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇİLİNGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUKURÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇUBUKÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÖZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÜMÜŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAĞLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: PEKER
SULTANBEYLİ
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAMLIKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ETFAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALTAY
TUZLA
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YANKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERVANE
ÜMRANİYE
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÖZGERAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇINARDİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ
ÜSKÜDAR
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: KOMŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BERBEROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BEHLÜL ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: HAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE HAMAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: TENEKECİ MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÇEKİRDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE HAMAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: LİMONCU ŞAKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAKUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOZACI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YAPRAKLI ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BABANAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KANCABAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: SİMİTÇİ TAHİR ARALIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEHLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: DELİKOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TENEKECİ MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAHÇESARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ
AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.