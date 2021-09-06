Bugün elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 6 Eylül 2021 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesinti listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sürüyor. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanırken kesinti yaşanacak ilçeler de belli oldu. Bu ilçeler arasında; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesi yaşanacak ilçelere ve saatlerine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

NO: 6682316



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746452



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ALP, CAMLI, DERYA 1, HASTANE, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MEŞE 1, SANCAKTAR, ŞAHİNBEY sk / ŞİRİNEVLER mah AKIN, CAMCI, GAMSIZ, GAZİLER, HASTANE, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746454



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKTUĞ, GÖKÇE, UMUT, İLHAN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAĞCILAR, MERİÇ, RÜZGARLI, TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746358



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, MİSKET, TEZER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746360



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 11:30:00 - 06/09/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749371



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KANARYA, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 13:30:00 - 06/09/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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10:00 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

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