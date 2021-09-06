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Giriş Tarihi: 6.9.2021 12:01 Son Güncelleme: 6.9.2021 12:02

Bugün elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 6 Eylül 2021 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesinti listesi yayında!

Bugün elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 6 Eylül 2021 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesinti listesi yayında!

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu ilçeler arasında; Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Arnavutköy gibi ilçeler yer alıyor. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte 6 Eylül Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesinti listesi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sürüyor. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanırken kesinti yaşanacak ilçeler de belli oldu. Bu ilçeler arasında; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesi yaşanacak ilçelere ve saatlerine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

NO: 6682316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746452

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ALP, CAMLI, DERYA 1, HASTANE, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MEŞE 1, SANCAKTAR, ŞAHİNBEY sk / ŞİRİNEVLER mah AKIN, CAMCI, GAMSIZ, GAZİLER, HASTANE, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746454

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKTUĞ, GÖKÇE, UMUT, İLHAN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAĞCILAR, MERİÇ, RÜZGARLI, TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 06/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746358

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, MİSKET, TEZER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 09:30:00 - 06/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2021 11:30:00 - 06/09/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749371

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KANARYA, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 06/09/2021 13:30:00 - 06/09/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

10:00 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AHMET TARIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

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Bugün elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 6 Eylül 2021 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesinti listesi yayında!
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