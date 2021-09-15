Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 15 Eylül Çarşamba

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçeler arasında; Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

NO: 6898354



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 15/09/2021 00:00:00 - 15/09/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6898334



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1334., ÜSKÜP sk bölgelerinde 15/09/2021 00:00:00 - 15/09/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6898343



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 15/09/2021 02:00:00 - 15/09/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6898344



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 15/09/2021 04:00:00 - 15/09/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6895349



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2281., 2283., 2287., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 15/09/2021 09:00:00 - 15/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FAMİLYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MİNYON ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAZLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAŞYAYLA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SÜRME ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YENİMAHALLE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 14

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 23

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACEMOĞLU

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