Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 15 Eylül Çarşamba
Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:19

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 15 Eylül Çarşamba

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 15 Eylül Çarşamba

Sabah saatleri itibarıyla elektrik kesinti listesi hakkında araştırmalar başladı. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise “Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt ararken planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçeler arasında; Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

NO: 6898354

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2619., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU, MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 15/09/2021 00:00:00 - 15/09/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6898334

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1334., ÜSKÜP sk bölgelerinde 15/09/2021 00:00:00 - 15/09/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6898343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 15/09/2021 02:00:00 - 15/09/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6898344

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 15/09/2021 04:00:00 - 15/09/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6895349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2281., 2283., 2287., ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 15/09/2021 09:00:00 - 15/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FAMİLYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MİNYON ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAZLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAŞYAYLA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SÜRME ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YENİMAHALLE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 14
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 23
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ACEMOĞLU

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 15 Eylül Çarşamba
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA