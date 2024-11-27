Goldman Sachs’tan rekor altın tahmini geldi

Altın fiyatları, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik risklerle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs 2025 yılında altın fiyatlarının yükseleceği seviyeyi açıkladı.

ENFLASYONA KARŞI KORUYUCU

Goldman Sachs, altın fiyatlarının aralık 2025'e kadar ons başına 3.150 dolara ulaşmasını bekliyor. Bankanın yaptığı açıklamalarda altının yapışkan enflasyona ve artan jeopolitik sorunlara karşı iyi bir hedge olmaya devam ettiği vurgulandı. Değerli metalin mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 19'luk bir artış yaşaması bekleniyor.

3 BİN DOLARLIK BEKLENTİ DEVAM EDİYOR

Goldman Sachs'a göre bu fiyat artışının büyük bir kısmı, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve ticaret gerilimleri/savaşlarına ilişkin endişelerle birlikte küresel merkez bankalarından gelen yüksek talepten kaynaklanacak. Goldman Sachs'ın Emtia Araştırmaları Başkanı Daan Struyven liderliğindeki analistler, "Aralık 2025 için 3.000 dolarlık tahminimizi koruyoruz" dedi.

Banka açıklamasının devamında "Yükselen altın tahminimizin yapısal itici gücü, merkez bankalarından gelen daha yüksek taleptir (Kasım ayındaki 2.640 dolarlık tahminimize göre Aralık 2025'e kadar altın fiyatına yüzde 9 ekleyerek)" yorumunu yaptı.

MERKEZ BANKALARI TALEBİ DESTEKLEYECEK

Goldman Sachs, enflasyon ve mali risklere ilişkin artan korkuların spekülatif pozisyonlanmayı ve borsa yatırım akışlarını (ETF) artırabileceğini, ABD'nin borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin ise özellikle büyük ABD Hazine rezervlerine sahip olan merkez bankalarını daha fazla altın almaya itebileceğini söyledi.

Struyven, "Merkez bankası talebinden gelen destek, 2022 sonu-2023 başındaki yüksek faiz oranlarından kaynaklanan etkiden daha ağır basmış olsa da, potansiyel olarak daha yüksek faiz oranlarını ve daha güçlü bir doları, yükseliş yönündeki altın tahminimiz için ana aşağı yönlü risk olarak görüyoruz" dedi.