Fitch’ten İrlanda’nın için kredi notu kararı

Fitch Ratings, İrlanda'nın kredi notuna ilişkin açıklama yaptı.

ABD politika belirsizliklerine rağmen güçlü kredi temellerini gerekçe gösteren Fitch Ratings, İrlanda'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden Kredi Notunu istikrarlı görünümle 'AA' seviyesinde teyit etti.

Derecelendirme kuruluşu, İrlanda'nın güçlü kurumlarını ve çok uluslu şirket (MNE) etkileri için düzeltme yapıldığında bile Fitch tarafından derecelendirilen ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH'da ikinci en yüksek ülke olduğunu vurguladı.

İrlanda ayrıca olumlu yönetişim göstergeleri ve avronun rezerv para birimi statüsünden de faydalanıyor.

Fitch, çok uluslu şirketlerin yüksek ihracatından kaynaklanan yukarı yönlü risklerle İrlanda'nın 2025'te yaklaşık yüzde 10'luk başlıca GSYİH büyümesi, ardından 2026'da yüzde 2,5 ve 2027'de yüzde 3,5 büyüme öngörüyor.