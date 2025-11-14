Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,3 yükseleceği yönündeydi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Romanya ve Litvanya'da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya'da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya'da yüzde 0,9 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.