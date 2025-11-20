Almanya’da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,8 azaldı

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bunun üretici fiyatlarında önceki yılın aynı ayına kıyasla art arda sekizinci düşüş olduğunu bildirdi. Fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Ekim ayında, düşük enerji fiyatları üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni olmaya devam etti. Ara mallar da bir önceki yıla göre daha ucuzlarken, sermaye malları, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar bir önceki yıla göre yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Ekim 2025'te üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarken, Eylül 2025'e göre yüzde 0,1 düştü.