İnsan müsveddesi 95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İşgalci İsrail'in Gazze'de devam ettiği katliamlardan insanlık dışı manzaralar gelmeye devam ediyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sivillere bomba yağdıran İsrail'in kara harekatına başlamak için geri saydığı bilinirken Gazze halkına evlerini terk etmeleri için saat 16.00'ya kadar süre verildi. İnsanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarına destek veren bir siyonistin alçak sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail medyasında "savaş kahramanı" olarak bahsedilen 95 yaşındaki Siyonist, "Müslümanları katledin" çağrısında bulundu.