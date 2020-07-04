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'nın hayatı film oluyor! Lady 'nın hayatının kritik anları...

Kraliyet ailesine adımını attığı günden itibaren adından sıkça söz ettiren 'nın hayatı film oluyor. Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, ve 'nin annesi Lady 'nın 1997 yılındaki ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Edinilen habere göre, Lady Diana'nın hayatının kritik dönemleri beyaz perdeye yansıyacak. Filmin Lady Diana'nın 25. ölüm yıldönümünde vizyına gireceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 12:29
Lady Diana'nın hayatı film oluyor! Lady Diana'nın hayatının kritik anları...

Kraliyet ailesine adımını attığı günden itibaren adından sıkça söz ettiren 'nın hayatı film oluyor. Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, ve 'nin annesi Lady 'nın 1997 yılındaki ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Edinilen habere göre, Lady Diana'nın hayatının kritik dönemleri beyaz perdeye yansıyacak. Filmin Lady Diana'nın 25. ölüm yıldönümünde vizyına gireceği belirtiliyor.

Lady Diana'nın hayatı film oluyor! Lady Diana'nın hayatının kritik anları...

Galler Prensesi 'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

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Lady Diana'nın hayatı film oluyor! Lady Diana'nın hayatının kritik anları...

Film, "Jackie" ve "Neruda" filmlerinin yönetmeni Pablo Larrain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven Knight'ı bir araya getirdi.

Lady Diana'nın hayatı film oluyor! Lady Diana'nın hayatının kritik anları...

Yapım, güzelliği, karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan 'nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor.

Lady Diana'nın hayatı film oluyor! Lady Diana'nın hayatının kritik anları...

Adını 'nın evlenmeden önceki soyadından alan filmin, 'nın 25'inci ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girmesi bekleniyor.

Lady Diana'nın hayatı film oluyor! Lady Diana'nın hayatının kritik anları...

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Larrain, kendi neslinin anlatılan masalları dinleyerek ve anlamaya çalışarak büyüdüğünü ifade ederek, "O masallarda, prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı; bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe, kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O masal alt üst olur. Filmin özünde de anlatmak istediğim tam olarak bu. Bu önemli karar nasıl ve neden verildi? 'nın milyonlarca insanın kalbine dokunan ve hayatının dönüm noktası olan kararı verdiği bu günlerin hikayesini yapmak istedim. Dünyanın dört bir yanına ulaşacak evrensel bir hikaye bu" değerlendirmesinde bulundu.

Lady Diana'nın hayatı film oluyor! Lady Diana'nın hayatının kritik anları...

İngiltere Kraliyet ailesine adım attığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken 'nın düğünü 750 milyon, cenaze töreni ise 2 buçuk milyar insan tarafından izlenmişti.

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