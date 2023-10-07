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Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 10:29

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

PKK'lı 2 teröristin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan hain saldırı girişiminin ardından bölücü terör örgütüne karşı hava harekatları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatlarında terör hedefleri tek tek imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı hava operasyonları ile ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettikleri belirtilirken aynı kelimenin 6 kez kullanılması dikkatleri çekti...

AA
Pentagon’dan Türkiye açıklaması: ’En güçlü NATO müttefikimiz’ Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Türkiye terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarına ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu. Bu açıklamada aynı kelimeyi 6 defa kullanmaları dikkat çekti.

Pentagon’dan Türkiye açıklaması: ’En güçlü NATO müttefikimiz’ Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu.

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Pentagon’dan Türkiye açıklaması: ’En güçlü NATO müttefikimiz’ Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Pentagon’dan Türkiye açıklaması: ’En güçlü NATO müttefikimiz’ Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Görüşmede Austin'in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydeden Ryder, bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti.

Pentagon’dan Türkiye açıklaması: ’En güçlü NATO müttefikimiz’ Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Ryder, daha sonra gazetecilerin görüşmede Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini belirtti.

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