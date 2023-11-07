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Haberler Fotohaber Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi'ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı
Giriş Tarihi: 07.11.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 20:22

Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi'ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan ünlü aktivist Ahed Tamimi kendi adına açılan bir sahte hesap tarafından yapılan bir paylaşım nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, kızıyla bağlantısı olmayan pek çok sosyal medya hesabı olduğunu belirterek, paylaşımı Ahed'in yapmadığını dile getirdi. Sahte paylaşım yüzünden Temimi tutuklanırken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ise, sosyal medyada Temimi'nin kelepçeli fotoğrafını paylaşarak onu gözaltına alan askerleri tebrik etti.

Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi’ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı

Gazze'de soykırıma varan katliamlarını sürdüren İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskını artırdı. İsrail güçleri, Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah'ta bulunan evine baskın gerçekleştirdi.

Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi’ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı

EVİNE YAPILAN BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

İsrail güçleri Tamimi'yi gözaltına aldı. İsrail güçleri, 23 yaşındaki Tamimi'nin yaptığı paylaşımlar sebebiyle sorgulanmak üzere Nabi Salih kasabasındaki evine gerçekleştirilen bir baskın sırasında gözaltına alındığını doğruladı.

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Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi’ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı

SAHTE HESAP ÜZERİNDEN İSRAİLLİLERİN KATLEDİLMESİ ÇAĞRISI

Gözaltı kararı, Ahed Tamimi adına açılan bir sahte hesapta yazılanlar ardından gerçekleştiridi. Tamimi adını kullanarak açılan sahte hesapta Alman diktatör Hitler'e atıfta bulunarak İsraillilerin katledilmesi çağrısında bulunuldu.

Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi’ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı

ANNESİ HESABIN KIZINA AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ahed Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, kızıyla bağlantısı olmayan pek çok sosyal medya hesabı olduğunu belirterek, paylaşımı Ahed'in yapmadığını dile getirdi.

Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi’ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı

EVDEKİ TELEFONLARA DA EL KOYDULAR

Neriman Tamimi, baskın sırasında evlerinin zarar gördüğünü ve aile üyelerinin telefonlarına el koyulduğunu da söyledi. Tamimi, kocası Basem Tamimi'nin de 20 Ekim'de İsrail güçleri tarafından tutuklandığını ve kendisinden haber alınamadığını kaydetti.

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