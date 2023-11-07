Giriş Tarihi: 07.11.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 20:22

Sahte hesap üzerinden Ahed Tamimi'ye tutuklama! Gözü dönen İsrail ne yapacağını şaşırdı

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan ünlü aktivist Ahed Tamimi kendi adına açılan bir sahte hesap tarafından yapılan bir paylaşım nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, kızıyla bağlantısı olmayan pek çok sosyal medya hesabı olduğunu belirterek, paylaşımı Ahed'in yapmadığını dile getirdi. Sahte paylaşım yüzünden Temimi tutuklanırken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ise, sosyal medyada Temimi'nin kelepçeli fotoğrafını paylaşarak onu gözaltına alan askerleri tebrik etti.