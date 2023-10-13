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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | İsrail Lübnan'ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma
Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 18:50

SON DAKİKA | İsrail Lübnan'ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma

Son dakika haberi: Gazze'deki ağır katliam sürerken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde bazı bölgeleri de topçu atışlarıyla vurdu. İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi. Öte yandan; Lübnan sınırında görev yapan bir gazetecinin de saldırılar sonucu öldüğü belirtildi.

AA
SON DAKİKA | İsrail Lübnan’ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma

Son dakika haberi: İsrail'in Filistin'e yönelik ağır katliamı ve insanlık suçu niteliğindeki saldırıları artarak sürüyor. Özellikle, Gazze'deki dram sürerken İsrail ordusu bu kez de Lübnan'ı vurmaya başladı.

SON DAKİKA | İsrail Lübnan’ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.

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SON DAKİKA | İsrail Lübnan’ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

SON DAKİKA | İsrail Lübnan’ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılık çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

SON DAKİKA | İsrail Lübnan’ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma

Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.

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