Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:39
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
18:50
SON DAKİKA | İsrail Lübnan'ı vuruyor: Topçu atışlarıyla hedef aldılar! Sınır hattında sıcak çatışma
Son dakika haberi: Gazze'deki ağır katliam sürerken İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde bazı bölgeleri de topçu atışlarıyla vurdu. İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi. Öte yandan; Lübnan sınırında görev yapan bir gazetecinin de saldırılar sonucu öldüğü belirtildi.