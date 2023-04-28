1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Pazartesi günü kutlanacak. Birçok kamu kurum ve kuruluşun kapalı olacağı resmi tatil öncesi okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bu noktada 1 Mayıs okullar tatil mi 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ve velileri günler kala araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs okullar açık mı kapalı mı, ders var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Yanıtlar için Milli Eğitim Bakanlığı MEB resmi tatil tarihleri takvimi araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı...