1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatil tarihleri arasında yer aldığından 1 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise ile birlikte okul öncesi eğitim kurumları, üniversiteler ve diğer pek çok eğitim kurumu kapalı olacak.

Böylece öğretmenler ve öğrenciler, hafta sonu ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü toplam üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.