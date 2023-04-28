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Haberler Fotohaber 1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 28.04.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 17:13

1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Pazartesi günü kutlanacak. Birçok kamu kurum ve kuruluşun kapalı olacağı resmi tatil öncesi okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bu noktada 1 Mayıs okullar tatil mi 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ve velileri günler kala araştırmalarına hız kazandırdı. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs okullar açık mı kapalı mı, ders var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Yanıtlar için Milli Eğitim Bakanlığı MEB resmi tatil tarihleri takvimi araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı...

1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

1 Mayıs'ta okullar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde bankalar, kamu kurumları ve diğer birçok işyeri kapalı olup hizmet vermiyor. 1 Mayıs'ın bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle okulların durumu merak ediliyor. Öğretmenler, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri, şimdiden Milli Eğitim Bakanlığı MEB resmi tatil tarihleri takvimi araştırmalarına başlandı. Duruma göre, milyonlarca kişi 3 günlük tatil planlaması yapacak. 1 Mayıs okullar tatil mi 2023 sorusu yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı, ders var mı? İşte, detaylar…

1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatil tarihleri arasında yer aldığından 1 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise ile birlikte okul öncesi eğitim kurumları, üniversiteler ve diğer pek çok eğitim kurumu kapalı olacak.

Böylece öğretmenler ve öğrenciler, hafta sonu ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü toplam üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

1 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri, 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

1 Mayıs okullar tatil mi 2023? İşçi Bayramı 1 Mayıs Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, ders var mı? MEB resmi tatil tarihleri

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül'de başladı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatilini ise 14-18 Kasım tarihleri arasında yaptı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ise 71 ilde yarıyıl tatili sonrası okullar 20 Şubat'ta açıldı.

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