Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav giriş ekranı ile ikinci dönem sınavlarını tamamlıyor. AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştiriliyor. AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklamış ancak sonuç tarihi paylaşmamıştı. Peki Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş nasıl ve nereden yapılır? 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?