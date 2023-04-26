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Haberler Fotohaber Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:47

Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav giriş ekranı ile ikinci dönem sınavlarını tamamlıyor. AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştiriliyor. AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklamış ancak sonuç tarihi paylaşmamıştı. Peki Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş nasıl ve nereden yapılır? 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı üzerinden aratılıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacak. Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder. Peki Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş nasıl ve nereden yapılır? 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 AÇIK LİSE AÖL 2 DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AÖL sınav sonuçları için bir tarih açıklamaması yapmamıştır.

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Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'da başladı.

30 Nisan 2023 tarihinde ise saatler 23.59'u gösterdiğinde sona erecek.

Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır..

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Lise AÖK Bilgi Yönetim Sistemi AÖL sınav giriş ekranı: 2023/2.dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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