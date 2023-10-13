Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
12:00
AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?
Açık Öğretim Lise sınav tarihleri ne zaman sorusu merak edildi. AÖL sınav takvimi belli oldu. Sınava girecek olan adaylar ise sınav konuları, sınav tarihleri gibi konularda araştırmalara başladı. AÖL 1. dönem sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak merak ediliyordu. Peki, AÖL 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, sınav takvimi!