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Haberler Fotohaber AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:00

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?

Açık Öğretim Lise sınav tarihleri ne zaman sorusu merak edildi. AÖL sınav takvimi belli oldu. Sınava girecek olan adaylar ise sınav konuları, sınav tarihleri gibi konularda araştırmalara başladı. AÖL 1. dönem sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak merak ediliyordu. Peki, AÖL 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, sınav takvimi!

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

2023/1. Dönem Açık lise sınavları ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Sınava girecek adaylar, şimdiden sınav hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Sınavları için bu yıl uygulanmak üzere, yeni kararar aldı. Bu kararlar AÖL 1. dönem sınavlarında mı yoksa 2. dönem sınavlarında mı geçerli olacak merak edildi. Peki, Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi? 2023. 1. dönem AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı.

Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınav oturum bilgileri şu şekilde:

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AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?

AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 || AÖL 1. DÖNEM Açık Lise sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?
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