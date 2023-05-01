AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, saat kaçta? 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları aol.meb.gov.tr'de olacak!

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 24 Nisan'da başladı ve 30 Nisan'da sona erdi. Şimdi sıra sonuç aşamasına geldi. Söz konusu sınava AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılım sağlayan adaylar, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri yine AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, MEB tarihi duyurdu mu? İşte 2023 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı…