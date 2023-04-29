BAŞLADI | AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF online vize sınavı giriş ekranı için tıkla!

Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.
İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde eğer sisteme giriş hakkınız tükenmemiş ise aynı gün içinde sisteme tekrar girerek kalan sınav süresini kullanıp kalan sorularınızı cevaplayarak sınavınızı tamamlayabilirsiniz.
Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavı için size tanımlanan toplam süreden aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.
Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme (F5 tuşuna basma) vb. işlemler yapmanız durumunda "Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir." uyarısı gelecek. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz.
Tüm öğrencilere 20 soruluk bir test için toplamda 3 giriş hakkı, 10 soruluk bir test için toplamda 2 giriş hakkı tanımlanmıştır. Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.
Ara sınav soruları bir ders kapsamında sorumlu olduğunuz tüm içeriklerin yarısından oluşturulmuştur. Buna göre 14 bölümlük bir ders kitabının ilk 7 bölümünden; 12 bölümlük bir ders kitabının ilk 6 bölümünden, 10 bölümlük bir ders kitabının ilk 5 bölümünden, 8 bölümlük bir ders kitabının ilk 4 bölümünden sınavlara hazırlanabilirsiniz.