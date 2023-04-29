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Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:01

BAŞLADI | AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF online vize sınavı giriş ekranı için tıkla!

AUZEF sınav giriş ekranı bugün erişime açılıyor! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi ara sınavları için beklenen tarih geldi. Takvime göre vize sınavları, 29 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Üniversiteyi uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen öğrenciler ''AUZEF vize sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çevrimiçi yapılacak ara sınavda her dersten 20 adet soru yöneltilecek ve 30 dakika süre verilecek. İşte, 2023 AUZEF online vize sınav girişi ekranı...

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online vize sınav giriş ekranı için tıkla!

AUZEF sınav giriş ekranı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için erişime açıldı. 29 Nisan'da başlayan ara sınavlar, 7 Mayıs'ta sona erecek. Çevrimiçi online olarak gerçekleştirilecek olan sınavlara katılım sağlayacak binlerce aday bu noktada 2023 AUZEF vize sınav giriş ekranı için araştırma yaparken, fakülteden gelen duyuru ve sınav kuralları ışığında e-sınav ekranı erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2023 AUZEF online vize sınavı giriş ekranı üzerinden sınava katılabilirsiniz. İşte, Online AUZEF vize girişi….

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online vize sınav giriş ekranı için tıkla!

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları için tarihler belli oldu.

Yayınlanan akademik takvime göre, toplam 4 oturumdan oluşan İÜ AUZEF bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

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AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online vize sınav giriş ekranı için tıkla!

2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecek.

Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacak. Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacak.

Ara sınavda aldığınız puanlar dönem sonu başarı notunuzu %30 oranında etkileyecek.

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online vize sınav giriş ekranı için tıkla!

Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecek. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecek. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra işaretlenen seçeneğin değiştirilmesi veya kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.

Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecek. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF online vize sınav giriş ekranı için tıkla!

Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde eğer sisteme giriş hakkınız tükenmemiş ise aynı gün içinde sisteme tekrar girerek kalan sınav süresini kullanıp kalan sorularınızı cevaplayarak sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavı için size tanımlanan toplam süreden aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme (F5 tuşuna basma) vb. işlemler yapmanız durumunda "Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir." uyarısı gelecek. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz.

Tüm öğrencilere 20 soruluk bir test için toplamda 3 giriş hakkı, 10 soruluk bir test için toplamda 2 giriş hakkı tanımlanmıştır. Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.

Ara sınav soruları bir ders kapsamında sorumlu olduğunuz tüm içeriklerin yarısından oluşturulmuştur. Buna göre 14 bölümlük bir ders kitabının ilk 7 bölümünden; 12 bölümlük bir ders kitabının ilk 6 bölümünden, 10 bölümlük bir ders kitabının ilk 5 bölümünden, 8 bölümlük bir ders kitabının ilk 4 bölümünden sınavlara hazırlanabilirsiniz.

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