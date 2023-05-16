Giriş Tarihi: 16.05.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 19:12

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2023: ÖSYM kılavuzu ile Lisans 2023 KPSS başvuru ne zaman, saat kaçta, nasıl ve nereden yapılır?

KPSS 2023 başvuru ekranı son dakika erişime açılıyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu başlıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. Buna göre, lisans oturumu için başvuru işlemleri 16 Mayıs Salı günü itibarıyla başlıyor. Binlerce aday 2023 KPSS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu yıl ortaöğretim ve önlisans oturumları düzenlenmeyecek. Peki, Lisans KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2023 A Grubu KPSS başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar…