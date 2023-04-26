YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru yapıldı

Görev almak isteyenler GİS üzerinden tercihte bulunacak
Ersoy; akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabileceklerini belirtti.
Afet bölgesine özel çalışma
Kahramanmaraş merkezli afet sebebiyle bölgede yapılacak uygulamalarla ilgili de bilgi veren Ersoy, bölgede gerçekleştirilecek YKS uygulamasında da 171 bin 82 görevlinin sahada olacağını kaydetti.
Deprem afeti sonrasında bölgede çok detaylı inceleme yaptıklarını aktaran Ersoy, paydaş kuruluşlar ile değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini ve uygulayacakları sınava yönelik kararlar aldıklarını kaydetti.
OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek adaylardan sınav ücreti almayacaklarını hatırlatan Ersoy, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için hep birlikte seferberlik halindeyiz." değerlendirmesini yaptı.
YKS'de sorumluluk üstlenecek görevlilere teşekkür eden Ersoy, adaylara başarılar diledi.
17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.