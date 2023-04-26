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Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:39

YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kaç kişinin başvurduğuna dair açıklama ÖSYM başkanından geldi. Üniversiteye hazırlanan vatandaşlar bu noktada YKS AYT TYT sınavına başvuran kişi sayısını merak ediyor. TYT, AYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenecek olan üniversite sınavına rekor sayıda başvurunun bulunduğu açıklanırken sınav Haziran ayında yapılacak. Peki YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? İşte YKS başvuru sayısı ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıklamaları

YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı için geri sayım başladı. TYT, AYT, YDT oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Milyonlarca kişi hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmak için sınavlarda ter dökecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy üniversite sınavına rekor başvuru yapıldığını açıkladı. Bu noktada; internet üzerinden "YKS'ye kaç kişi başvurdu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte 2023 Üniversite sınavı YKS'ye başvuranların sayısı

YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru yapıldı

YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu. 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan YKS'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. 3,5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor, bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. YKS uygulaması Türkiye'deki tüm iller ile birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişilik devasa bir görevli ordusu sahada olacak. Bu sınavlarda görev alacak personele her sınav için ayrı ayrı ücret ödemesi yapılacak. TYT, AYT ve YDT'de toplam 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda sınav uygulaması gerçekleştirilecek."

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YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru yapıldı

Görev almak isteyenler GİS üzerinden tercihte bulunacak

Ersoy; akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabileceklerini belirtti.

Afet bölgesine özel çalışma

Kahramanmaraş merkezli afet sebebiyle bölgede yapılacak uygulamalarla ilgili de bilgi veren Ersoy, bölgede gerçekleştirilecek YKS uygulamasında da 171 bin 82 görevlinin sahada olacağını kaydetti.

Deprem afeti sonrasında bölgede çok detaylı inceleme yaptıklarını aktaran Ersoy, paydaş kuruluşlar ile değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini ve uygulayacakları sınava yönelik kararlar aldıklarını kaydetti.

OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek adaylardan sınav ücreti almayacaklarını hatırlatan Ersoy, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için hep birlikte seferberlik halindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

YKS'de sorumluluk üstlenecek görevlilere teşekkür eden Ersoy, adaylara başarılar diledi.

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu.

YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru yapıldı
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