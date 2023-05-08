Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:18

YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar sınava nerede gireceklerini araştırıyor. YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek. Haftalar kala (TYT, AYT, YDT ) YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar için heyecan dorukta. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte, tüm merak edilenler…

YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yeri sorgulama ÖSYM AİS ekranında araştırılıyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen üniversite sınavları giriş belgesi ile gündemdeki yerini aldı. Geri sayımın başladığı sınavda araştırmalar hız kazandı. YKS sınav yerleri açıklandı mı son dakika adayların gündeminde. Sınav yerlerini öğrenecek adaylar sınav öncesi son kontrollerini gerçekleştirecek. Peki, 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA