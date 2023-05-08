YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı ile YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:18

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar sınava nerede gireceklerini araştırıyor. YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek. Haftalar kala (TYT, AYT, YDT ) YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Hazırlıklarını tamamlayan adaylar için heyecan dorukta. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? İşte, tüm merak edilenler…