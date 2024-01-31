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Haberler Fotohaber 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:52

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

2024 yılının asgari ücret zam oranı belirlendikten sonra memur maaşı, emekli maaşı, emekli memur maaşına zam geldi. Bu zamların ardından birçok kalemde ve ödemede artışa gidildi. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına göre hesaplanan Aile Destek Ödemesinin bu ay hesaplara zamlı ödenmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek zammına yönelik araştırmalar devam ediyor. Bakan Mahinur Göktaş, aile destek ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olup hane başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar için yatırılan ödeme için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şubat ayında asgari ücret ve birçok zam hesaplara yansıyacak. Peki Aile Destek Ödemelerinde de artışa gidildi mi? Detaylarda

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

GÖKTAŞ AÇIKLADI: 4 MİLYAR TL AİLE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK!

"Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

"Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Memur ve emekli zam oranı Ocak 2024 belli oldu. Ancak 2024 aile destek ödemesi zam oranı için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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