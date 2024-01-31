Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:52
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?
2024 yılının asgari ücret zam oranı belirlendikten sonra memur maaşı, emekli maaşı, emekli memur maaşına zam geldi. Bu zamların ardından birçok kalemde ve ödemede artışa gidildi. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına göre hesaplanan Aile Destek Ödemesinin bu ay hesaplara zamlı ödenmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek zammına yönelik araştırmalar devam ediyor. Bakan Mahinur Göktaş, aile destek ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?