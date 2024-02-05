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Haberler Fotohaber 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:29

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?

Hanelerin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesine göre belirlen aile destek ödemelerinde Şubat ayı maaşları için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılan ödemeler 850 TL-1250 TL aralığında değişiyordu. Ocak ayı memur ve emekliler için zam ayı olurken aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak araştırılıyor. Peki; 2024 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, son durum…

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri şubat ayının gelişi ile birlikte araştırılmaya başladı. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemeleri 850 TL-1250 TL arasında yatırılıyor. Aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yatırılan ödemeler için gözler Mahinur Göktaş'ta. İşte, detaylar….

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?

2024 ŞUBAT AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı 2024 Şubat ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Şubat ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

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2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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