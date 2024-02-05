Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:29
2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar olacak, ŞUBAT ayı yattı mı, zamlı mı yatacak?
Hanelerin sosyoekonomik profili ve gelir seviyesine göre belirlen aile destek ödemelerinde Şubat ayı maaşları için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılan ödemeler 850 TL-1250 TL aralığında değişiyordu. Ocak ayı memur ve emekliler için zam ayı olurken aile destek ödemeleri zamlı mı yatacak araştırılıyor. Peki; 2024 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, son durum…