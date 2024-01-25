2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.

Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.