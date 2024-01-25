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Haberler Fotohaber 2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 07:04

2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?

Zamlı Emekli maaşları ödeme günleri ve maaş farklarının ne zaman yatacağı yakından takip ediliyor. Emekliye yüzde 11,68 ek zam açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklama ile emeklilere yapılan zam oranının yüzde 49,25 olduğunu duyurdu. Bu noktada ise gözler zamlı maaşların ve farklarının ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar ve ödeme takvimi!

2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?

Milyonlarca emeklinin beklediği o haber geldi. Emekliye ek zam oranı açıklandı. Yüzde 49,25'e yükseltilen oran ile yeni maaşlar şekillenirken, ödeme günleri de belli oldu! Maaş farklarının ise ne zaman yatacağı konusundaki o açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. "1 hafta içinde ödenecek" denildi. İşte, SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri...

2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?

EMEKLİYENİN ZAM ORANI 49,25'E YÜKSELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.

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2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra "1 hafta içerisinde ödeneceğini" açıkladı.

2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.

Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.

2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B ve 4C emekli maaşı ödeme günleri;

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