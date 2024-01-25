Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
07:04
2024 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU || Zamlı SGK, Bağkur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır?
Zamlı Emekli maaşları ödeme günleri ve maaş farklarının ne zaman yatacağı yakından takip ediliyor. Emekliye yüzde 11,68 ek zam açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklama ile emeklilere yapılan zam oranının yüzde 49,25 olduğunu duyurdu. Bu noktada ise gözler zamlı maaşların ve farklarının ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar ve ödeme takvimi!