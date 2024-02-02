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Haberler Fotohaber 2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:53

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?

Fiyatlar genel düzeyinde belirli bir zaman diliminde meydana gelen değişme oranını ifade eden enflasyon oranlarının 2024 TÜİK verileri bekleniyor. Söz konusu oran ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak kullanılan fiyat endekslerine bakılarak bulunur ve ekonomik verilerin belirlenmesinde önemli yer oynar. Piyasalar için büyük bir öneme sahip enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK ocak ayı enflasyon verileri açıklanıyor. Peki, TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi nedir?

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon, 2023 Aralık ayında, aylık bazda 2.93 artarken yıllık bazda 64,77 olarak açıklanmıştı. Yeni yılın ilk enflasyon oranları için 2024 Ocak ayı açıklanacak rakamlar için bekleyiş sürüyor. En son yıllık 64.77 olarak belirlenen enflasyon oranlarının ocak ayı beklentisi Merkez Bankası tahminlerine yansıdı. İşte, 2024 TÜİK enflasyon verileri hakkında tüm detaylar

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?

ENFLASYON 2023 YILINDA 64.77 AÇIKLANMIŞTI!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

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2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?

OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6.84 olarak belirlendi.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekonomistlerin beklenti ortalamalarına göre 2023'ün Aralık ayında 64,77 açıklanan enflasyonun 65,07'ye çıkacağı bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

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