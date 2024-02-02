2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Ocak enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon, 2023 Aralık ayında, aylık bazda 2.93 artarken yıllık bazda 64,77 olarak açıklanmıştı. Yeni yılın ilk enflasyon oranları için 2024 Ocak ayı açıklanacak rakamlar için bekleyiş sürüyor. En son yıllık 64.77 olarak belirlenen enflasyon oranlarının ocak ayı beklentisi Merkez Bankası tahminlerine yansıdı. İşte, 2024 TÜİK enflasyon verileri hakkında tüm detaylar