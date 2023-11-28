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Haberler Fotohaber 29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 23:20

29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Yılın son ayına girilirken aralık ayı halka arz takvimi gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu onaylı 29 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında herhangi bir arz olup olmadığını merak eden yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' sorularına yanıt arıyor. Perşembe ve cuma günleri Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz olacak. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? Aralık 2023 hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…

29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Aralık ayına kısa bir süre kala halka arz olacak şirketler listesi ve talep toplama tarihleri borsa gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başladı. Son olarak kasım ayında Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre halka arz olacak olan hisseler belli olmuştu. Batı Ege GYO, Cates Elektrik ve Şeker Yatırım talep toplama tarihleri açıklandı. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verecek, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, Aralık 2023 halka arz takvimi

29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİ 29,30 KASIM VE 1 ARALIK 2023
Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzına onay verilen Çates Elektrik ve Batı Ege Gayrimenkul halka arz tarihleri açıklandı.

Buna göre Çates Elektrik Üretim A.Ş 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Benzer şekilde Batı Ege Gayrimenkul A.Ş talep toplama işlemleri 30 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 1 Aralık tarihinde sona erecek.

SPK tarafından halka arzına onay verilen Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin ise halka arz tarihleri 30 Kasım-1 Aralık olarak açıklandı.

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29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

SPK HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ ONAYI BEKLİYOR?

Halka arz olacak şirketler SPK onayından geçiyor. Sermaye Piyasası Üst Kurulu tarafından onaylanan firmalar belirlenen takvim doğrultusunda talep topluyor ve kısa süre içerisinde halka arz sonuçları açıklanıyor. Şartları uygun olmayanlar ise kabul görmüyor.

29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz olacak. Birçok firma sermayesini büyütmek için halka arz başvurusunu yaptı. Ancak değerlendirme işlemleri sürüyor. Halka arz başvurusu yapan şirketler ise bu şekilde;

29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

COSMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş.

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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