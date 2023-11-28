Giriş Tarihi: 28.11.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 23:20

29 KASIM-3 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Yılın son ayına girilirken aralık ayı halka arz takvimi gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu onaylı 29 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında herhangi bir arz olup olmadığını merak eden yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' sorularına yanıt arıyor. Perşembe ve cuma günleri Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz olacak. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? Aralık 2023 hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…