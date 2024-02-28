3600 EK GÖSTERGE için gözler Meclis’te! 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak, 2.Torba Yasa’da var mı?

Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:50
3600 ek gösterge düzenlemesi için memurların gözü kulağı Meclis'e çevrildi. 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren göstergenin detayları belli olmaya başlıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Işıkhan'dan gelen açıklamalar doğrultusunda 2.Torba Yasa'da olması bekleniyor. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüştü. Toplantının gündemini 3600 ek gösterge oluşturdu. Memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini ilgilendiren 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar