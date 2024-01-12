3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

Memurlar, emekli memurlar ve kamu personelleri için büyük önem taşıyan 3600 ek gösterge için gözler meclise çevrildi. Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük role sahip olan ek gösterge kimlere verilecek, torba yasa da var mı? işte ayrıntılar