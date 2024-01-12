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Haberler Fotohaber 3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 16:49

3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

Meclis 16 Ocak itibarıyla yeni yıl mesaisine başlayacak. Yeni yılda görüşülmesi beklenen konuların başında 3600 ek gösterge geliyor.5,3 milyon kamu çalışanının aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları için yeni yılda yeni torba yasayla müjde bekleniyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu çalışanları için müjdeyi vermişti. 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

Memurlar, emekli memurlar ve kamu personelleri için büyük önem taşıyan 3600 ek gösterge için gözler meclise çevrildi. Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük role sahip olan ek gösterge kimlere verilecek, torba yasa da var mı? işte ayrıntılar

3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

BAKAN IŞIKHAN'dan 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

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3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yılbaşı arasında olan Meclis'in 16 Ocak tarihinde açılacak. Mesaiye yargı paketiyle başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde torba yasa, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok farklı konunun görüşülmesi bekleniyor.

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