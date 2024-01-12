Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
16:49
3600 Ek Gösterge için son durum: 2024 3600 Ek gösterge meclisten geçti mi, kimlere verilecek, torba yasa da var mı?
Meclis 16 Ocak itibarıyla yeni yıl mesaisine başlayacak. Yeni yılda görüşülmesi beklenen konuların başında 3600 ek gösterge geliyor.5,3 milyon kamu çalışanının aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları için yeni yılda yeni torba yasayla müjde bekleniyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu çalışanları için müjdeyi vermişti. 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, torba yasa da var mı?