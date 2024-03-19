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Haberler Fotohaber 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? || Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis tarihini duyurdu!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:38

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? || Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis tarihini duyurdu!

3600 ek gösterge düzenlemesi için memurların gözü kulağı Meclis'e çevrildi. 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren göstergenin detayları belli olmaya başlıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Işıkhan'dan gelen açıklamalar doğrultusunda 2.Torba Yasa'da olması bekleniyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla Melis' geleceği tarihi işaret etti. Memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini ilgilendiren 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? || Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis tarihini duyurdu!

Dönem Toplu Sözleşme'de yer alan 1. dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme, memurlar tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, son durum ne? İşte, güncel son durum…

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? || Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis tarihini duyurdu!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi;

"Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? || Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis tarihini duyurdu!

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? || Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis tarihini duyurdu!

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın 3600 Ek Gösterge düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? || Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis tarihini duyurdu!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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