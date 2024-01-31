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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:35

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

2024 yılı için 6 milyona yakın kamu çalışanının heyecanla beklediği 3600 ek gösterge için Bakan Işıkhan müjdeyi vermişti. Memur maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli role sahip 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. "3600 ek gösterge çıktı mı?" araştırmları başladı.2022 yılında ek gösterge çalışması gerçekleştirilmiş ve temmuz ayında yürürlüğe giren öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis memurları dahil olmak üzere tüm kamu görevlerinin ek göstergeleri yeniden belirlenmişti. 2024 yılı için ek gösterge bekleyenler gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

Bakan Işıkhan kamu görevlilerine özel müjdeyi vermişti. "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz." şeklinde açıklamasından sonra Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte 2024 3600 ek göstergede son gelişmeler

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ!

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge detayları yer aldı: ''15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''

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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

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