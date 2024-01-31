3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2024: 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
15:35
2024 yılı için 6 milyona yakın kamu çalışanının heyecanla beklediği 3600 ek gösterge için Bakan Işıkhan müjdeyi vermişti. Memur maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli role sahip 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. "3600 ek gösterge çıktı mı?" araştırmları başladı.2022 yılında ek gösterge çalışması gerçekleştirilmiş ve temmuz ayında yürürlüğe giren öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis memurları dahil olmak üzere tüm kamu görevlerinin ek göstergeleri yeniden belirlenmişti. 2024 yılı için ek gösterge bekleyenler gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. 3600 ek gösterge çıktı mı, torba yasada var mı, Meclis'ten geçti mi, kimlere verilecek?