Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
15:49
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?
Kamu çalışanlarının maaş, emekli ikramiye ve emekli aylıklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge için Meclis'te görüşmelere başlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon kamu personelini ilgilendiren ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan memurlara bu konuda müjdeyi vermişti. Daha önce çıkarılan çalışma ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine ek gösterge verilmişti. Şimdi sıra 1. kademeye yükselen memurlarda! Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, kimler yararlanacak?