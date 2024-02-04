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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 15:49

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?

Kamu çalışanlarının maaş, emekli ikramiye ve emekli aylıklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge için Meclis'te görüşmelere başlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon kamu personelini ilgilendiren ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan memurlara bu konuda müjdeyi vermişti. Daha önce çıkarılan çalışma ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine ek gösterge verilmişti. Şimdi sıra 1. kademeye yükselen memurlarda! Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?

Kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyelerini etkileyen ek göstergenin kapsamı genişletildi. Birinci döneme yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge çalışmasında gözler Torba Yasa'ya çevrilmiş durumda. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin kabul edilmesiyle göstergenin de Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte 3600 hakkında son gelişmeler

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken, gözler 3600 ek göstergede. Ek gösterge, ilk kısmı kabul edilen ve çalışmalarda sona gelinen Torba Yasa içerisinde olması bekleniyor.

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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: Memurlar için 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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