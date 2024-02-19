3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimler yararlanacak?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
22:34
3600 Ek Gösterge'nin hayata geçirilmesi için sona yaklaşılıyor. 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren "3600 Ek Gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimler alabilecek?" şeklinde araştırmalara başlanıldı. Memur maaşlarında, emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde düzenlemeye gidilecek uygulama için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklama bekleniyor. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan gösterge için görüşme gerçekleştirdiler. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimler yararlanacak? İşte detaylar