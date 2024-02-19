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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimler yararlanacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 22:34

3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimler yararlanacak?

3600 Ek Gösterge'nin hayata geçirilmesi için sona yaklaşılıyor. 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren "3600 Ek Gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimler alabilecek?" şeklinde araştırmalara başlanıldı. Memur maaşlarında, emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde düzenlemeye gidilecek uygulama için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklama bekleniyor. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan gösterge için görüşme gerçekleştirdiler. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimler yararlanacak? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimler yararlanacak?

Kamu görevlilerin heyecanla beklediği haberde sona yaklaşılıyor. Bakanlık'tan gelecek ek gösterge açıklaması için bekleyiş başladı. Birinci döneme yükselen devlet memurları 3600 ek göstergeyle birlikte yeni döneme başlayacaklar. Peki 3600 Ek Gösterge torba yasada var mı? Son durumu hakkında gelişmeler

3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesine dair düzenleme henüz çıkmadı ve Torba Yasa'da olmasına ise kesin gözü ile bakılıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın 3600 Ek Gösterge düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE'DEN KİMLER YARARLANACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE’DE DURUM BELLİ OLUYOR! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

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