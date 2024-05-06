3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa’da var mı?

Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
13:22
3600 Ek Gösterge son dakika gelişmeleri takip edilirken Bakan Işıkhan'dan müjdeli haber geldi. 5 milyondan fazla kamu çalışanını ilgilendiren haber için gözler Meclis'e çevrildi. 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları tarafından beklenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından en kısa sürede gerçekleştirileceğine dair müjde verildi. Ek göstergenin Meclis'te maddeleri görüşülen 2.Torba Yasa'da yer alıp almadığı da gündemde. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa'da var mı?