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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:22

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa'da var mı?

3600 Ek Gösterge son dakika gelişmeleri takip edilirken Bakan Işıkhan'dan müjdeli haber geldi. 5 milyondan fazla kamu çalışanını ilgilendiren haber için gözler Meclis'e çevrildi. 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları tarafından beklenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından en kısa sürede gerçekleştirileceğine dair müjde verildi. Ek göstergenin Meclis'te maddeleri görüşülen 2.Torba Yasa'da yer alıp almadığı da gündemde. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa'da var mı?

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa’da var mı?

3600 ek gösterge haberleri araştırılırken Vedat Işıkhan'dan memurları sevindirecek haber geldi. Son çıkan düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Ek göstergenin ne zaman hayat geçirileceği merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE'DE MEMURLARA MÜJDE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışmaları hala devam eden düzenlemenin en kısa sürede hayat geçirilmesi bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin uygulanacağı ön görülüyor.

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM: 3600 Ek Gösterge çıktı mı, emeklileri kapsıyor mu, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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