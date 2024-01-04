Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:28
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge zamlı maaşlara eklenecek mi, kimlere verilecek, meclisten geçti mi?
3600 ek göstergede son durum yakından takip ediliyor. Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge için memur ve memur emeklileri dün açıklanan enflasyon oranı ve zamlardan sonra gözlerini meclise çevirdi. 5,3 milyon kamu çalışanının beklediği gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu çalışanları için müjdeyi vermişti. Peki, 3600 ek gösterge zamlı maaşlara eklenecek mi, kimlere verilecek, meclisten geçti mi?