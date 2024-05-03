Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:18
4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez memur maaşları enflasyon farkı ile artış yaşıyor. Bu fark 6 aylık orana göre hesaplanıyor. Temmuz zammı için geri sayım devam ederken ilk 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu noktada ise "6 aylık enflasyon farkı ne zaman, belli olacak, nasıl hesaplanır, dört aylık enflasyon zammı ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre memur maaş zammı netlik kazanmış olacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak ve nasıl hesaplanacak? İşte dört aylık fark ve detaylar.