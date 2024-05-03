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Haberler Fotohaber 4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:18

4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez memur maaşları enflasyon farkı ile artış yaşıyor. Bu fark 6 aylık orana göre hesaplanıyor. Temmuz zammı için geri sayım devam ederken ilk 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu noktada ise "6 aylık enflasyon farkı ne zaman, belli olacak, nasıl hesaplanır, dört aylık enflasyon zammı ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre memur maaş zammı netlik kazanmış olacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak ve nasıl hesaplanacak? İşte dört aylık fark ve detaylar.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Temmuz zammı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon rakamları ile belli olacak. 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. 4 aylık farkın belli olmasının ardından "6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak, nasıl hesaplanır, dört aylık enflasyon zammı ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşıyor. İşte, 4 aylık enflasyon farkı son durum ve konu ile ilgili detaylar.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?

NİSAN 2024 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

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4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu.

Bununla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 18,72, memur enflasyon farkı yüzde 3,23, yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil memur zam oranı ise yüzde 13,56 oldu.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?

4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72

4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

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