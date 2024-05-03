4 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur zammı hesapları değişti! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu, yüzde kaç?

NİSAN 2024 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.