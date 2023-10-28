Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 01:28

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri için arama motorları çalıştırılıyor. Cumhuriyet'in ilanının 100. Yıl dönümü olması sebebiyle emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Sadece bu yıla özel olarak ödenecek 3. ikramiye son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 5 Bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek, EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar faydalanacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Gün gün 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme takvimi araştırılıyor. Söz konusu ödeme için gözler Meclis'te! Peki, 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, Meclis'ten geçti mi? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Bilindiği üzere emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramda ödeniyor. Ancak hak sahipleri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bu yıl hesaplarında 3. kez ikramiye görecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen emeklilere 5000 TL ödemesi bir defaya mahsus verilecek. Geri sayım sürerken ''Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, Meclis'ten geçti mi?'' soruları yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi için açıklama bekleniyor. Resmi Gazete kararları yakından takip ediliyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

EMEKLİ İKRAMİYESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

SON DAKİKA