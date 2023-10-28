Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri için arama motorları çalıştırılıyor. Cumhuriyet'in ilanının 100. Yıl dönümü olması sebebiyle emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Sadece bu yıla özel olarak ödenecek 3. ikramiye son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 5 Bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek, EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar faydalanacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Gün gün 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme takvimi araştırılıyor. Söz konusu ödeme için gözler Meclis'te! Peki, 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, Meclis'ten geçti mi? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…