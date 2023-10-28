Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 5 BİN TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Bilindiği üzere emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramda ödeniyor. Ancak hak sahipleri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bu yıl hesaplarında 3. kez ikramiye görecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen emeklilere 5000 TL ödemesi bir defaya mahsus verilecek. Geri sayım sürerken ''Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, Meclis'ten geçti mi?'' soruları yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi için açıklama bekleniyor. Resmi Gazete kararları yakından takip ediliyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...