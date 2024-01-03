Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:37
ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Yaşlılık maaşı, memur maaşına yapılan zam oranı ile birlikte yeniden güncellenDİ. 65 yaş aylığı olarak da adlandırlan ve hak sahiplerine 3 ayda bir ödenen maaş herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan geliri olmayan kişilere düzenli olarak ödeniyor. Memur ve emekliye yapılan zam oranı ile birlikte artış gösteren 65 yaş aylığı ne kadar olacak sorusu gün itibariyle yanıt arıyor. Peki, 65 Aylığı ne kadar olacak belli oldu mu, yüzde kaç zamlandı? İşte, detaylar!