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Haberler Fotohaber ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:37

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Yaşlılık maaşı, memur maaşına yapılan zam oranı ile birlikte yeniden güncellenDİ. 65 yaş aylığı olarak da adlandırlan ve hak sahiplerine 3 ayda bir ödenen maaş herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan geliri olmayan kişilere düzenli olarak ödeniyor. Memur ve emekliye yapılan zam oranı ile birlikte artış gösteren 65 yaş aylığı ne kadar olacak sorusu gün itibariyle yanıt arıyor. Peki, 65 Aylığı ne kadar olacak belli oldu mu, yüzde kaç zamlandı? İşte, detaylar!

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

65 yaş aylığı zammı için geri sayım başladı. Memur ve emekliye yapılacak olan zam sonrası değişecek olan ödenek, en son 2023 yılı Temmuz ayında gerçekleşen zam sonrasında güncellenmişti. 2.348 TL olarak hak sahiplerine ödenen yaşlılık maaşı, Ocak 2024 zammı ile artacak. Gözler bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, zamlandı mı?

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

2024 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI?

Yaşlılık maaşı memur-emekli zam oranına göre hesaplanıyor. Yaşlılık maaşı 2.348 TL olarak üç ay da bir hak sahiplerine ödeniyordu.

65 yaş maaşı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından güncellenerek yüzde 49.25 zamlandı!

İşte güncel yeni fiyat ise şöyle;

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

YÜZDE 49.25 ZAMLANDI!

Yaşlılık maaşına %49.25 zam gelmesi ile mevcut maaş 3.504,84 TL oldu.

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
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