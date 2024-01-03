ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI belli oldu! 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

65 yaş aylığı zammı için geri sayım başladı. Memur ve emekliye yapılacak olan zam sonrası değişecek olan ödenek, en son 2023 yılı Temmuz ayında gerçekleşen zam sonrasında güncellenmişti. 2.348 TL olarak hak sahiplerine ödenen yaşlılık maaşı, Ocak 2024 zammı ile artacak. Gözler bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, zamlandı mı?