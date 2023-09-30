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Haberler Fotohaber Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Giriş Tarihi: 30.09.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:11

Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

7 milyon üniversiteli genci ilgilendiren vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin şartları belli oluyor. Kabine toplantısının ardından konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verileceğinin müjdesini paylaştı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin ilgiyle takip ettiği bu süreçte vergisiz telefon ne zaman alınacak, kimlere verilecek, vergisiz cep telefonu şartları neler merak ediliyor. İşte, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları ve vergisiz telefon fiyatları...

Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

9.500 TL altındaki en iyi telefon modelleri ve markaları vergi indirimi kapsamına giren ve bu sayede cihaz almak isteyen milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren vergi muafiyeti kapsamında vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak. Bu noktada ayrıca teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da araştırma konusu oldu. Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor ve milyonlarca öğrenci buralardan cihaz satın alabileceği kampanyanın detaylarını merak ediyor. Peki, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar? Vergisiz telefon satışları ne zaman başlayacak, nasıl alınacak? İşte, sürece dair tüm merak edilenler…

Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

7 MİLYON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasında detaylar belli oluyor. Cari açık düşünülerek Türkiye'de üretilen cihazlar vergi muafiyetiyle üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus satılacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, BTK tarafından izleme yapılacak.

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Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4üne bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.

Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

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