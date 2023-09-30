Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

9.500 TL altındaki en iyi telefon modelleri ve markaları vergi indirimi kapsamına giren ve bu sayede cihaz almak isteyen milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren vergi muafiyeti kapsamında vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak. Bu noktada ayrıca teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da araştırma konusu oldu. Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor ve milyonlarca öğrenci buralardan cihaz satın alabileceği kampanyanın detaylarını merak ediyor. Peki, "Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, vergisiz telefon fiyatı ne kadar? Vergisiz telefon satışları ne zaman başlayacak, nasıl alınacak? İşte, sürece dair tüm merak edilenler…