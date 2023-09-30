Vergisiz telefon şartları ve marka marka fiyat TAM LİSTESİ | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?

7 milyon üniversiteli genci ilgilendiren vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin şartları belli oluyor. Kabine toplantısının ardından konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verileceğinin müjdesini paylaştı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin ilgiyle takip ettiği bu süreçte vergisiz telefon ne zaman alınacak, kimlere verilecek, vergisiz cep telefonu şartları neler merak ediliyor. İşte, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı şartları ve vergisiz telefon fiyatları...