Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
14:30
AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?
2024 tarihiyle birlikte birçok kaleme zam geldi. Bunlardan bir tanesin de aile destek ödemeleri olması bekleniyor. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenen Aile Destek Yardımı destek tutarının bu ay zamlı ödenmesine yönelik beklentiler de arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olup hane başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar için yatırılan destek ödemelerinin ocak ayı yardımının zamlı yatırılması bekleniyor. Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklamayla ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar