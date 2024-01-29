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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 14:30

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?

2024 tarihiyle birlikte birçok kaleme zam geldi. Bunlardan bir tanesin de aile destek ödemeleri olması bekleniyor. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenen Aile Destek Yardımı destek tutarının bu ay zamlı ödenmesine yönelik beklentiler de arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olup hane başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar için yatırılan destek ödemelerinin ocak ayı yardımının zamlı yatırılması bekleniyor. Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklamayla ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?

Aile destek programı ödemeleri Ocak ayı sonlarına gelinirken merak konusu oldu. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenen Aile Destek Yardımı destek tutarının bu ay zamlı ödenmesine yönelik beklentiler de arttı. Peki aile destek ödemeleri zamlandı mı?

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?

GÖKTAŞ AÇIKLADI: AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belitti. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

"Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

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AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?

"Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Memur ve emekli zam oranı ocak 2024 belli oldu. Ancak 2024 aile destek ödemesi zam oranı için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar, zamlı mı yattı, hesaplara ne zaman yatacak?

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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