Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
06:06
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı Mart ayı için sorgulanmaya başladı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Mart ayı 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.