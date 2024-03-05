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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 06:06

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı Mart ayı için sorgulanmaya başladı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu araştırılıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Mart ayı 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Mart ayı hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Paketi ödemeleri hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyor. Hak sahipleri söz konusu ödemlerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mart ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TARİHLERİ TAKVİMİ: Mart ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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