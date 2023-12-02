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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 02.12.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 15:38

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!

Aile Destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları son dakika yanıt aramaya başladı. Aralık ayına girmemizle birlikte Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş her ay ödemelerin gerçekleştirildiğine dair açıklamalarda bulunuyor. Bu noktada, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu aratılıyor. İşte, aile destek ödemesi sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir sorusu son dakika yanıt arıyor. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama bekleniyor. Türkiye Aile Destek Programı Aralık ayı ödeme tarihleri, hali hazırda sosyal yardımı alan vatandaşlar tarafından önem arz ediyor.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!

2023 ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Aralık ayı ödemelerinin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK!

Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı, 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı.

Söz konusu ödemeden yararlanan hak sahiplerine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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