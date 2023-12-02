Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aralık 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? İşte sorgulama ekranı!

Aile Destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları son dakika yanıt aramaya başladı. Aralık ayına girmemizle birlikte Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş her ay ödemelerin gerçekleştirildiğine dair açıklamalarda bulunuyor. Bu noktada, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu aratılıyor. İşte, aile destek ödemesi sorgulama ekranı