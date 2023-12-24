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Haberler Fotohaber Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 15:42

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu Ocak ayına az bir süre kala gündemden düşmüyor. Yeni yıla girmeden önce açıklanması beklenen asgari ücret zammı için gözler 3. toplantı tarihine çevrildi. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üçüncü kez bir araya gelerek ve yeni asgari ücreti belirleyecek. Peki, 3. Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2024 Asgari ücret son gelişmeler!

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için gözler 3. toplantı tarihine çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonun bir araya gelerek belirleyeceği 2024 Asgari ücret için heyecanlı bekleyiş sürerken, milyonların beklediği açıklama asgari ücret 3. toplantısı sonrası açıklanacak. Peki, 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirleniyor.

Komisyon, bu bağlamda aralık ayında belli tarihlerde biraraya geliyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık, ikinci toplantı ise 18 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Ancak asgari ücret için 3. toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının tam günü ve saati için gözler Bakanlık'ta! Öte yandan toplantının 25-29 Aralık tarihleri aralığında yapılması ön görülüyor.

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre ön görülen net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

VEDAT IŞIKHAN "NFLASYONA EZDİRMEDİK VE EZDİRMEYECEĞİZ"

Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık'ta başlandığını anımsatan Işıkhan, yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağına işaret etti.

Vedat Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz." dedi.

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