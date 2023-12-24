Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
15:42
Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?
Asgari ücret ne kadar olacak sorusu Ocak ayına az bir süre kala gündemden düşmüyor. Yeni yıla girmeden önce açıklanması beklenen asgari ücret zammı için gözler 3. toplantı tarihine çevrildi. 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üçüncü kez bir araya gelerek ve yeni asgari ücreti belirleyecek. Peki, 3. Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2024 Asgari ücret son gelişmeler!