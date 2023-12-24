Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, bu hafta mı, hangi gün yapılacak? 2024 Asgari ücret zammı netleşti mi, ne kadar olacak, kaç TL?

VEDAT IŞIKHAN "NFLASYONA EZDİRMEDİK VE EZDİRMEYECEĞİZ"

Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık'ta başlandığını anımsatan Işıkhan, yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağına işaret etti.

Vedat Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz." dedi.