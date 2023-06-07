Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN IŞIKHAN TESPİT KOMİSYONU'NU TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK

Faruk Erdem'in haberine göre; Yılın ikinci yarısı için belirlenecek asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Bu toplantıya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. Komisyonun diğer üyeleri ise işçileri temsilen Türk-İş, işvereni temsilen de TİSK oluyor.

Bakanlıktaki devir teslim töreninin ardından Işıkhan'ın ilk yapacağı işlerden birisi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağırmak olacak. Böylece milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı ilgili süreç de başlamış olacak.