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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:56

Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren ara zam oranı için geri sayım başladı. Ocak zammı ile net 8 bin 506 TL olan maaşlar yılın ikinci yarısı için yeniden hesaplanacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olacağı oran için flaş açıklama geldi. 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt ararken Başkan Erdoğan, tespit komisyonunun çalışmalara başlayacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler Temmuz maaş zammı için toplantı tarihlerine çevrildi. Peki, net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, ilk tahminler ve son gelişmeler…

Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücrete zam oranı Temmuz-Aralık dönemi için yeniden değerlendiriliyor. Yılın ilk yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek asgari maaş tutarı, Temmuz zammı ile yeni rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İşveren ve işçiler ''Net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?'' sorularına yanıt ararken Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, ara zam oranı hesapları için işçi, işveren ve hükümetten oluşan tespit komisyonu çalışmalara başlıyor. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte, son durum ve tüm detaylar.

Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU! ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına da değinen Başkan Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" dedi.

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Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN IŞIKHAN TESPİT KOMİSYONU'NU TOPLANTIYA ÇAĞIRACAK

Faruk Erdem'in haberine göre; Yılın ikinci yarısı için belirlenecek asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Bu toplantıya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. Komisyonun diğer üyeleri ise işçileri temsilen Türk-İş, işvereni temsilen de TİSK oluyor.

Bakanlıktaki devir teslim töreninin ardından Işıkhan'ın ilk yapacağı işlerden birisi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağırmak olacak. Böylece milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı ilgili süreç de başlamış olacak.

Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ÜCRET 1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek.

Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yılsonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON RAKAMLARI ÖNEMLİ BİR KISTAS OLACAK

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor.

Yine kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı da etkili olacak kararlar arasında. Burada yüzde 40-45 gibi bir ilk 6 aylık artış oranı konuşuluyor. Ara zamda dikkate alınacak ilk 6 aylık enflasyon verisi Temmuz ayının üçünde belli olacak.

Ancak Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi bazı ipuçları verdi. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15,22 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun yüzde 20'ler civarında çıkması bekleniyor. Ayrıca emekliler ve memurlar için bir refah payı eklenmesi de söz konusu. Beklentiler yüzde 30-40 aralığında bir Temmuz zam oranının ortaya çıkması yönünde.

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