Asgari ücret zammı 2023 son dakika: Komisyon çalışmalara başlıyor! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren ara zam oranı için geri sayım başladı. Ocak zammı ile net 8 bin 506 TL olan maaşlar yılın ikinci yarısı için yeniden hesaplanacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olacağı oran için flaş açıklama geldi. 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt ararken Başkan Erdoğan, tespit komisyonunun çalışmalara başlayacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler Temmuz maaş zammı için toplantı tarihlerine çevrildi. Peki, net ve brüt asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, ilk tahminler ve son gelişmeler…