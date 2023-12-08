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Haberler Fotohaber AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:34

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Gayrimenkul yatırım faaliyetlerinde bulunan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka arzı onaylanan şirketin talep toplamaya başlayacak. Halka araz onayı aldığının ilan edilmesinden sonra yatırımcılar tarafından "Avrupakent GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Halka arz fiyatı 55,08 TL olan şirket eşit dağıtım yapıyor. Peki; Avrupakent GYO kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Avrupakent GYO halka arz sonuçlar ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)tarafından onaylanan Avrupakent GYO A.Ş. halka arzda dikkat çeken şirketlerden bir tanesi. Aralık ayında açıklanan şirketlerden biri olan Avrupakent Gayrimenkul A.Ş.talep toplamaya başlayacak. Talep toplama süreci başladıktan sonra borsada işelm görmeye başlayacak. Talep toplama tarihleri ne zaman başalayacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Tüm ayrıntılar...

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

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AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

1TL norminal değerli payların 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve ek pay satış yapılmayacak. Avrupakent GYO halka arz süreciyle, 335.000.000 TL değerindeki sermayesini bedelli olarak 65.000.000 TL yükselterek 400.000.000 TL'ye çıkaracak.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERECEK?

Avrupakent GYO halka arz detayları şu şekilde:

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı : 65.000.000 Lot

Ortak Satışı : 23.621.365 Lot (Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)

Ortak Satışı : 11.310.012 Lot (Süleyman Çetinsaya)

Ortak Satışı : 32.286 Lot (Gökhan Çetinsaya)

Ortak Satışı : 32.286 Lot (Nurcan Çetinsaya)

Ortak Satışı : 4.051 Lot (Serhan Çetinsaya)

2.000.000 Lot (%2) Grup Çalışanları

78.000.000 Lot (%78) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

20.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Halka Açıklık Oranı

%25.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

AVRUPAKENT GYO TOPLAMA TARİHLERE NE ZAMAN?

Bültende kesin tarihlere henüz yer verilmemekle birlikte kesinleştiğinde paylaşacağız.

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