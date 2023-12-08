Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:34

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR! Avrupakent GYO halka arz ne zaman kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Gayrimenkul yatırım faaliyetlerinde bulunan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka arzı onaylanan şirketin talep toplamaya başlayacak. Halka araz onayı aldığının ilan edilmesinden sonra yatırımcılar tarafından "Avrupakent GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Halka arz fiyatı 55,08 TL olan şirket eşit dağıtım yapıyor. Peki; Avrupakent GYO kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? 2023 Avrupakent GYO halka arz sonuçlar ne zaman başlıyor? İşte detaylar.