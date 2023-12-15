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Haberler Fotohaber Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:53

Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Avrupakent GYO halka arz sonuçları talep toplama son tarihle birlikte gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 15 Aralık itibarıyla son bulan talep sürecinde ilgi oldukça yoğun oldu. Şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile 5,5 milyar TL'lik halka arz gerçekleşiyor. Bist kodu AVPGY olan şirketin borsa işlem tarihi en çok araştırılanlar arasında. Peki; Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, 2023 Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak yatırımcıların gündeminde. SPK bilgilerine göre AVPGY koduyla borsada işlem görecek şirket payları için talep toplamada son gün! 100 milyon lot dağıtan Avrupakent kaç lot verir sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; Avrupakent GYO halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar.

Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMADA SON GÜN!

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında 3 gün boyunca talep toplanacak. 13 Aralık itibarıyla alınmaya başlanan talepler 15 Aralık itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket AVPGY borsa kodu ile işlem görecek.

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Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 13-14-15 Aralık 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 100,000,000

Hisse Fiyatı: 55,08 TL

Bist Kodu: AVPGY

Halka Arz Büyüklüğü: 5,5 Milyar TL

Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Yıldız Pazar'da işlem görecek Avrupakent Gayrimenkul halka arz yüzde 25 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

AVRUPAKENT GYO KAÇ LOT VERİR?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 2.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (2093 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 32 Lot (1762 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 27 Lot (1487 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (1321 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 22 Lot (1211 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (1101 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (991 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 16 Lot (881 TL).

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