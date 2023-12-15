Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:53

Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AVPGY Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Avrupakent GYO halka arz sonuçları talep toplama son tarihle birlikte gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 15 Aralık itibarıyla son bulan talep sürecinde ilgi oldukça yoğun oldu. Şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile 5,5 milyar TL'lik halka arz gerçekleşiyor. Bist kodu AVPGY olan şirketin borsa işlem tarihi en çok araştırılanlar arasında. Peki; Avrupakent kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, 2023 Avrupakent GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?